Le SU Agen devrait être dirigé la saison prochaine par Sébastien Calvet dont l’arrivée pourrait être officialisée dans les prochains jours. Le technicien a déjà bien avancé sur son recrutement. L’épineux dossier George Tilsley est lui aussi en passe d’être réglé.

L’annonce officielle devrait être faite dans les prochains jours mais cela ne fait plus guère de doute : Sébastien Calvet sera le manager du SUALG la saison prochaine. Comme évoqué dans ces colonnes à plusieurs reprises, le technicien en charge de l’équipe de France des moins de 20 ans et le club huit fois champions de France échangeaient depuis de longues semaines déjà et devraient officialiser leur collaboration dans les prochains jours.

En attendant, le sélectionneur des Bleuets aurait commencé à travailler sur le projet agenais. Il serait notamment intéressé par le profil de l’ouvreur Louis Foursans-Bourdette, qui ne sera pas conservé par le MHR. De même, le troisième ligne international moins de 20 ans Joe Quere-Karaba, actuellement à Toulon et en quête de temps de jeu, serait sur les tablettes du futur technicien agenais.

Le SUALG a déjà obtenu plusieurs prolongations. Le deuxième ligne canadien Evan Olmstead (33 ans, 41 sélections) sera un joueur du SUA pour les deux prochaines années et devrait donc terminer sa carrière en Lot-et-Garonne. Plusieurs clubs de Pro D2 étaient par ailleurs venus aux renseignements mais la priorité du joueur restait de prolonger à Agen.

Le chantier en deuxième ligne faisait partie des priorités du staff agenais. Joe Maksymiw, Corentin Vernet, Zak Farrance et Evan Olmstead étaient en fin de contrat. Si le dernier cité a prolongé pour deux saisons avec le SUA, les deux premiers ne seront pas conservés alors que la tendance est à un départ de Farrance à l’heure actuelle. Mais la situation de ce dernier n’est pas encore tout à fait tranchée. Du coup, le SU Agen a dû s’activer sur le marché. Il a obtenu la signature de John Madigan (Béziers) qui viendra renforcer le poste de numéro 5 avec William Demotte, celui de numéro 4 était prioritaire.

Mathieu De Giovanni pourrait débarquer

Et selon nos informations, les dirigeants lot-et-garonnais ont obtenu l’accord de Mathieu De Giovanni ces derniers jours. Le deuxième ligne du Stade français, qui n’a pas été sollicité cette saison, viendra donc prêter concurrence à Evan Olmstead. Reste à savoir si le club voudra encore plus renforcer ce secteur ou s’il s’appuiera sur Zak Farrance, qui a pour lui le statut de Jiff. Il s’agit d’un très bon coup réalisé par les Agenais. Enfant du Stade français qu’il a rejoint tout petit, le solide deuxième ligne (1,97 m pour 115 kg) est également capable d’évoluer en tant que flanker. Son appétence pour la touche aidera probablement les Lot-et-Garonnais, eux qui ont été en difficulté dans ce secteur tout au long de la première partie de saison. Avec Paris, le joueur de 30 ans a fait 143 matchs depuis ses débuts chez les professionnels.

Autre bonne nouvelle du côté d’Agen, Peyo Muscarditz (28 ans) qui devrait bel et bien porter les couleurs de la formation lot-et-garonnaise la saison prochaine. Ce dernier aurait signé un contrat de trois. Son grand ami, Arnaud Duputs, capitaine du SUA, n’est pas étranger à cette arrivée même si d’autres profils avaient été scrutés au même poste. Peyo Muscarditz sera la cinquième recrue agenaise après John Madigan, Jack Maunder et Hayam El Bibouji et donc Mathieu de Giovanni. Dernier dossier chaud du côté du SUALG, celui qui concerne George Tilsley, coupable d’avoir dépassé les bornes lors d’une soirée alcoolisée lors de la rencontre face à Provence Rugby. Le joueur a été reçu vendredi au cours d’un entretien préalable à de plus amples sanctions, qui pourraient aller jusqu’à un licenciement.