Pro D2 - Les Isérois ont pris la mesure des Normands au Stade des Alpes (43-16), avec 6 essais inscrits dont notamment un triplé de l'ailier Hulleu. Alors que les visiteurs étaient encore en course jusqu'à la 50 ème minute de jeu, les locaux ont accéléré le rythme pour déborder le RNR et acquérir un bonus offensif qui permet au FCG de rester en lice dans la course à la qualification.

Grenoble s'impose largement avec le bonus offensif face à Rouen (43-16) au Stade des Alpes pour le compte de la 22 ème journée du championnat de Pro D2.

Le FCG désirait relancer la machine, après le couac subi à Agen dernièrement, face à des Rouennais venus sans complexes, dans l'optique de recoller à la place de barragiste occupée par Biarritz. Lydon, l'artilleur des Normands ouvrait les hostilités en marquant les premiers points de ce duel (0-3, 4 ème). Si Trouilloud répondait dans la foulée après un hors-jeu de position (3-3, 8 ème), le FCG mettait du rythme dans le jeu courant. Dans ce registre, Sarragallet déclenchait une course dynamique pleine d'envie, pour filer derrière la ligne après un sprint d'une vingtaine de mètres (10-3, 19 ème). Un réveil qui se poursuivait quelques secondes plus tard.

Suite à une passe flottante de Lydon sur sa ligne offensive, Hulleu est auteur d'une bonne lecture pour intercepter le ballon et griller littéralement la politesse à toute la défense rouennaise, surprise de ce coup de poignard soudain (17-3, 21 ème). Le Stade des Alpes apprécie, mais va voir également quelques éléments de fébrilité du côté des siens. Pour preuve, un ballon porté bien construit des Normands, et une concrétisation accordée par Monsieur Hernandez par un essai de pénalité (17-10, 30 ème). Phillips, le deuxième ligne de Grenoble, écopera d'un carton jaune, par la même occasion. Rouen se rebiffe, et trouve des solutions par un bon compromis dans les airs, et des tentatives dans les couloirs parfois pertinentes. Lydon réduira un peu plus l'écart (17-13, 38 ème), alors qu'Escande préférera mettre en touche un dernier ballon d'attaque sur les 40 mètres adverse.

Un deuxième acte à sens unique

Si Lydon donnait l'impression aux Normands de croire à l'exploit encore un peu (17-16, 44 ème), le FCG hissait clairement le niveau au fur et à mesure des minutes. Hulleu tout d'abord, après un bon travail collectif de toute l'équipe (22-16, 50 ème) et par Massa sur un ballon porté d'école, synonyme déjà de bonus offensif à ce moment de la partie (29-16, 60 ème). Désunis, les visiteurs pliaient sur de nombreux duels et laissaient trop de libertés aux Grenoblois qui n'en demandaient pas tant pour produire leur jeu. Massa sera encore expédié en terre promise quelques minutes plus tard, tant la domination des avants fut claire dans ce secteur de jeu (36-16, 63 ème).

Le match ne pouvait plus échapper aux locaux, parfois euphoriques sur quelques situations, mais aussi manquant de précision quand il s'agissait de concrétiser. C'est finalement l'ailier Hulleu qui s'offre un triplé (43-16, 79 ème) dans le final après une remontée dans le couloir initiée par Fusier et terminer sur une note positive. Grenoble inscrit 5 points ce soir et se positionne toujours à l'affût du peloton des qualifiables avant un prochain déplacement chez le leader vannetais. Rouen a fini par céder encore une fois sans pour autant démériter. La réception d'Aurillac la semaine prochaine sera décisive pour tenter de relever la tête.