En mode diesel, Provence Rugby se sort du piège Colomiers et reste sur le podium

Pro D2 - Provence Rugby a souffert, mais a préservé son invincibilité à domicile ce vendredi soir, en battant Colomiers (27-18). Les visiteurs ont d'abord été très réalistes, avant de ne plus avoir de ballon d'attaque et de laisser filer des Aixois qui conservent leur place sur le podium. Les Columérins n'ont pas été assez proactifs et laissent filer un succès qui aurait été très précieux.

Colomiers a longtemps cru être la première équipe à venir s'imposer au stade Maurice David cette saison, mais a perdu ses forces au cours de la rencontre et doit s'incliner face à Provence Rugby (27-18). Les Columérins ont peut-être trop cherché à contrer des Aixois qui ont laissé de moins en moins d'erreurs à exploiter. Solides, les Provencaux repoussent leurs adversaires hors du top 6 et s'affirment comme des candidats sérieux à la montée.

Colomiers, à fond le réalisme

Pourtant partis dans l'esprit de davantage contrer leurs adversaires, les Columérins ont pris les commandes de la rencontre. Avec deux pénalités, ils rentraient dans le camp adverse et Herron marquait la troisième (0-3, 5ème), sur leur première offensive. Provence Rugby cherchait à réagir de suite, mais pas de 14ème essai cette saison pour Lapègue, qui laissait échapper le ballon au moment d'aplatir (8ème). Sur l'action suivante, l'ailier se faisait gratter le ballon. Colomiers relançait, et profitait d'une passe aveugle de Selponi pour rentrer dans les 22m adverses. Herron tapait à suivre, Lapègue et Selponi se gênent, et Béchu est présent en opportuniste pour le premier essai du match (0-10, 12ème).

Le match s'emballait un peu. Les Provencaux réduisaient la marque après un travail de la paire de centres qui arrivait à cinq mètres de la ligne. Coville servait Tyrell, lancé, pour l'essai (7-10, 18ème). Pas le temps de célébrer. Les visiteurs obtenaient une mêlée dans les 30 mètres adverses, et enfonçaient une défense peut solide. Marta en bout de ligne était bien pris et laissait échapper le ballon. Seguela avait suivi, et poussait au pied pour Dastugue, qui pouvait conclure face à une défense qui s'était arrêtée de jouer (7-15, 24ème).

Provence Rugby en taille patron

Herron manquait une pénalité (29ème), au contraire de Gopperth, auteur d'un 100% au pied (40ème, 42ème, 13-15). Mais offensivement, les Aixois continuaient les erreurs. Comme sur cette touche à cinq mètres que Martin lançait en deux temps (33ème), perdant le ballon. Le talonneur se rattrapait après la pause, sur une nouvelle touche dans les 22m. Il se mettait à l'arrière d'un maul qui n'avançait pas. En solitaire, il était repris sur la ligne par Marta. D'abord sanctionné d'un en-avant, l'appel à la vidéo permettait de voir qu'il avait bien aplati derrière la ligne (20-18, 52ème), et Provence passait enfin devant au score.

Drouet croyait marquer l'essai de la victoire, après un bon travail de Finau, mais c'était annulé pour une obstruction stupide de Selponi sur l'action (64ème). Mais cela avait le mérite de saper le moral des Columérins, qui multipliaient les fautes. De quoi obtenir des ballons d'attaque, comme une touche à cinq mètres. Cela lançait un mouvement de pick and go des avants, et le pilier droit remplaçant Federico Wegrzyn était à la conclusion (27-18, 70ème). Colomiers finissait la rencontre à 14 après le carton jaune de Béchu (73ème), et perdait son dernier ballon d'attaque, les têtes ayant depuis longtemps lâché le match. Sans bonus défensif, les joueurs de la Colombe perdent leur 6ème place, et restent à 51 points, à égalité avec quatre équipes. Provence Rugby perd un point d'avance sur Mont de Marsan, mais reste 3ème.