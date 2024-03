Malgré la grève des arbitres pour soutenir Simon Lloret, les matchs de la Ligue Sud se disputeront.

À la suite de l’agression du jeune arbitre de 19 ans, lors d’un match de Régionale 2, ses confrères et consœurs ont décidé de faire valoir leur droit de retrait les 3 et 16 mars prochains. Pourtant, à l’exception du RC Pierrefeucain, qui a décidé de déclarer forfait pour soutenir la cause, toutes les rencontres se joueront. On vous explique tout.

À force de courir sur les terrains, on s’est bien rendu compte que le ballon ovale ne tournait pas vraiment rond. Et pourtant, on en arrive encore à être stupéfait. À travers un communiqué, le 27 février dernier, les arbitres de la Ligue Sud avaient décidé de laisser le sifflet dans leur poche à la suite de la lâche agression subie par Simon Lloret (19 ans).

Un droit de retrait valable pour deux jours (3 et 16 mars) dans le but de marquer le coup et exprimer leur dégoût. "Toutes les mesures prises jusqu'à maintenant ne semblent pas enrayer les comportements déviants des joueurs, coachs, staffs techniques, dirigeants, parents... Ces deux jours, pour exprimer notre soutien à Simon et également signaler notre ras-le-bol, auprès de toutes les personnes qui gravitent au sein et autour du rugby, afin que celles-ci mesurent l'influence néfaste de leurs actions et paroles. PLUS JAMAIS ÇA." Forcément, on a ressorti la célèbre maxime du placard : il n’y a pas de match, sans arbitre. Ce n’est pas si simple.

Un jeune arbitre de la rencontre de Régionale 2 qui opposait le Racing Club du Las à la formation du Beausset a été agressé par un des joueurs. Tombé KO, l'officiel dénonce un climat de plus en plus compliqué pour les arbitres.



Ce vendredi 1er mars, la Ligue Sud de Rugby s’est fendue d’une publication assez équivoque via leur page Facebook : "Info aux clubs – Comment déléguer le rôle de l’arbitre". Le message est accompagné d’un mot envers la démarche des arbitres. "En soutien au corps arbitral et pour dénoncer les comportements déviants autour et sur les stades, la Ligue Sud respecte et soutient ce mouvement." Dont acte, mais il n’y aura pas de rencontres gelées ce week-end.

Cette décision a laissé pantois Éric Laget. Le président du RC Pierrefeucain a décidé, en accord avec son bureau directeur et ses joueurs, de ne pas se rendre à Vitrolles (18e journée de Régionale 2) pour respecter la décision des hommes et femmes en noir. "Depuis des années, notre démarche est celle de respecter les arbitres. On doit faire corps avec eux. Il y a eu une agression ! Ils ont décidé de faire grève, nous sommes à leurs côtés. C’est simple : il n’y a pas de match, sans arbitre. Nous restons encore dans un entre-soi alors que cet acte est grave, et que des agressions ont lieu dans d’autres Ligues. Les arbitres d’autres Ligues ne suivent pas la démarche, la Ligue Sud ne suit pas cet appel, on n’a pas eu de messages de la FFR. On devrait tous soutenir l’arbitrage. Ce week-end, tout le monde va jouer et nous ne le comprenons pas."

Des entraîneurs… pour arbitrer les rencontres !

Avec cette décision, le RC Pierrefeucain sera ainsi déclaré forfait et payera une amende : "Ce n’est pas grave, a insisté l’intéressé. Notre club est aligné sur le fait de soutenir la cause. Après notre communiqué annonçant cette décision, on a reçu des messages d'arbitres qui nous félicitent. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui sont dans l’équipe des abonnés absents. On a lancé un appel aux autres clubs, il n’a pour le moment pas été suivi. On le regrette. Les clubs restent silencieux. Nous ne reviendrons pas sur notre décision, même si nous sommes les seuls dans cette voie."

Pour les autres entités, il a fallu ouvrir le règlement de la FFR et se rendre à la règle n°6 pour savoir le déroulé de ce week-end vraiment à part. L’article 1.1 - 4 informe de la démarche à suivre en "l’absence totale d’arbitre" pour disputer quand même une rencontre. "La rencontre sera dirigée par un entraîneur âgé de moins de 55 ans à la date du début de la saison, dûment qualifié au sein de l’une des associations participantes. Un tirage au sort désignera celui qui devra remplacer l’arbitre absent." De surcroît, cet "entraîneur-arbitre" devra être titulaire d’un des diplômes, brevets ou certificats de qualification professionnelle suivants : D.E.J.E.P.S. Rugby, D.E.S.J.E.P.S. rugby, B.E.E.S. 1er et 2ème degré Rugby, B.F.E., B.F.E.J., B.F. PERF, B.F. OPTI, C.Q.P. TECH. Si un seul entraîneur présent remplit les conditions, il dirigera la rencontre. En l’absence totale d’entraîneur ou si aucun entraîneur présent ne remplit lesdites conditions, la rencontre ne pourra se disputer.

Les articles 1.1-5 et 1.1-6 donnent un peu plus de contexte. "Tout arbitre ou entraîneur ainsi désigné pour suppléer l’absence d’un arbitre officiellement désigné doit diriger la totalité de la rencontre dès lors que le coup d’envoi a été donné. Aucune réclamation ne sera retenue après la rencontre si cette dernière disposition n'est pas respectée." Enfin, une équipe refusant de jouer sous le prétexte de l’absence de l’arbitre désigné "aura match perdu par forfait".

Une situation qui fait glousser Éric Laget, qui demeure certain d’avoir pris la bonne décision pour son club. "Je pense que la nature étant ce qu’elle est, il n’y a pas de dessin à faire... inconsciemment, la personne ne va pas avantager, mais on va laisser une petite faute ici ou là… Ce n’est pas grand-chose, mais ça peut vraiment envenimer les rencontres." De quoi peut-être ajouter de la violence… sur une agression. Il aurait été pourtant plus facile de marquer le coup et d’être aligné sur la décision des arbitres : ils ont toujours raison, et ils sont les garants du bon déroulé des matchs.