Le SUA a remporté un derby au scénario complètement dingue ce vendredi. Il aura fallu attendre la dernière seconde pour connaître le vainqueur de la rencontre et voir le SUA remporter une première victoire à l'extérieur cette saison, 26-27 score final.

Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Dans un match fou, Montauban pensait tout renverser mais c'est finalement Agen qui s'impose à la dernière seconde.

Thomas Vincent au four et au moulin

Les Agenais n'avaient pas mis longtemps à montrer qu'ils étaient venus au Stade Sapiac pour s'imposer. À peine douze minutes de jeu et les visiteurs menaient déjà au score grâce à grosse séquence offensive de Lebian. Le numéro 6 Agenais cassait un plaquage pour aller aplatir et inscrire le premier essai de la rencontre.

Pas question pour Agen de baisser le rythme après ce gros début de match. À l'image d'un Thomas Vincent survolté, le SUA continuait sa domination. À la suite d'une superbe action collective, le buteur faisait le break et permettait aux siens de mener 17-3 après 26 minutes de jeu. Vincent avait même l'occasion d'alourdir encore un peu plus le score juste avant la pause. À 40 mètres des perches, le buteur manquait pour la première fois de la rencontre sa pénalité.

Le réveil de Bosviel et de l'USM

C'est une équipe de l'US Montauban avec un nouveau visage qui revenait des vestiaires. À chaque fois où presque qu'ils se sont installés dans le camp d'Agen, les locaux ont réussi à marquer. Une première pénalité de Bosviel après dix minutes de jeu en seconde période permettait à l'USM d'y croire de nouveau. Mais c'est véritablement l'essai de Renda qui remettait les locaux dans le match. Peu avant l'heure de jeu, Montauban parvenait à inquiéter de plus en plus le SUA. Après une première offensive, les Montalbanais inscrivaient un premier essai pour revenir à quatre points.

Mis en difficulté, les joueurs d'Agen enchaînaient les fautes et les joueurs de l'USM en profitaient pour recoller peu à peu au score grâce aux pénalités de l'expérimenté Bosviel. À 5 minutes de la fin, Montauban inscrivait un nouvel essai et pensait avoir fait le plus dur en menant pour la première fois de la rencontre au score. Avec six points d'avance à trois minutes de la fin, les supporters Montalbanais se réjouissaient de voir leur équipe devant au tableau d'affichage. Mais dans une dernière offensive, Vincent parvenait à trouver Idjellidaine sur la droite du terrain. Le numéro 20 rentré en jeu quelques minutes plus tôt permettait aux siens de n'être plus qu'à un point avant la transformation de Vincent. Impérial au pied, le buteur Agenais offrait aux siens une première victoire de la saison à l'extérieur, 26-27 score final.

Le SUA devra confirmer ce beau succès à l'extérieur la semaine prochaine contre Brive. L'US Montauban devra de son côté, relever la tête sur la pelouse de Biarritz.