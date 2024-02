Dimanche 18 février, un jeune arbitre de la rencontre de Régionale 2 qui opposait le Racing Club du Las à la formation du Beausset a été agressé par un des joueurs. Tombé K-O, l'officiel dénonce un climat de plus en plus compliqué pour les arbitres.

"Un jour, il y aura un drame". L'adage est connu, trop. Sauf que cette fois, le drame a eu lieu. À la fin du match de Régionale 2 entre le Racing Club du Las et son adversaire du Beausset, Simon Lloret, jeune arbitre de 19 ans, a été sauvagement agressé par un des joueurs. Un fait divers, un de plus en direction des arbitres.

Anatomie d'un drame

Retour en arrière. Dimanche 18 février, le Racing Club du Las (quartier de Toulon) affronte Le Beausset (voisin d'une quinzaine de kilomètres). La rencontre de Régionale 2, Ligue Sud-PACA, est placée sous haute surveillance. À l'aller, la partie avait été particulièrement tendue, et n'avait pas pu aller à son terme en raison d'une bagarre générale (avec envahissement du terrain).

Alors pour ce retour, Simon Lloret, l'arbitre, est entouré par deux assistants de touche et non par un joueur de chaque équipe comme le veut la coutume. Un représentant fédéral est également présent en bord de touche et le match débute sur fond de crispations. "C'est une rencontre tendue, il y a une bagarre en première mi-temps avec un carton rouge et des cartons jaunes", nous a confirmé Simon Lloret. Des propos nuancés par un dirigeant de l'école de rugby du Las que nous avons pu joindre par téléphone : "C'est un match viril mais correct. La rencontre a d'ailleurs été particulièrement bien arbitrée".

Tout bascule juste dans les derniers instants quand Le Beausset bénéficie d'une pénalité et creuse ainsi l'écart : 17-10.

"Nous étions à la 75e minute de la partie. Sur le coup, l'équipe du Pont du Las est pénalisée mais les joueurs contestent. Alors, j'ajoute 10 mètres de plus et Le Beausset en profite pour marquer les trois points de la pénalité." raconte l'arbitre. À ce moment-là, le Las voit la victoire lui filer entre les doigts.

Le joueur qui vient d'être pénalisé insulte violemment l'arbitre. Simon Lloret le convoque pour l'expulser avant de pénaliser les Lassipontains. C'est à ce moment que tout s'enchaîne. "Je n'ai même pas eu le temps de siffler que j'étais au sol, et j'avais perdu connaissance", raconte le jeune arbitre, encore secoué par l'événement. Frappé par-derrière au niveau de la mâchoire par le joueur toulonnais qui vient d'être expulsé, il se réveille quelques instants plus tard et met plusieurs minutes pour se relever. Le match est terminé. L'affaire, elle, ne fait que commencer.

Les faits d'un récidiviste

Le club du Pont du Las se désolidarise immédiatement du geste de son pilier, Anthony V.. "Il a été viré des vestiaires et ne mettra plus un pied au club", insiste le responsable de l'école du rugby. Contacté par nos soins, le joueur n'a pas souhaité s'exprimer. Son casier est lourd : récidiviste, il avait déjà écopé de 365 semaines (7 ans) de suspension en 2011 pour "voie de fait contre un officiel".

Après la rencontre, Simon Lloret, est rentré chez lui à Nice. Sur la route, le jeune étudiant s'arrête pour vomir (des vomissements, signes d'une commotion cérébrale, qui continueront pendant deux jours), avant de se rendre à l'hôpital. Les docteurs diagnostiquent une contusion à la lèvre et reconnaissent les coups et blessures.

Simon poursuivra sa soirée au commissariat où il porte plainte pour "Coup et blessure sur un officiel de match". La ligue du Sud-PACA a annoncé qu'elle allait "accompagner l'arbitre dans la procédure judiciaire. Elle va se constituer partie civile contre le joueur". Sébastien Rizza, président de la Ligue Sud-PACA, tient également à préciser : "C'est un acte isolé, d'une personne coutumière du fait".

Une recrudescence de la violence

Une affaire isolée, mais qui traduit finalement le climat autour des stades depuis la fin de la Coupe du monde. "On sent un élan d'agressivité envers les arbitres dernièrement", constate Simon Lloret qui a arbitré des dizaines de rencontres ces derniers mois.

Ce même week-end, lors d'une rencontre entre Gap et Sisteron (Régionale 2), un joueur de l'équipe visiteuse qui officiait sur la touche, a été menacé au couteau par un supporter. Samir Khelifi-Touhami, arbitre et membre de la commission de l'arbitrage de la Ligue Sud-PACA, voit cette violence monter. "En tant que chef de secteur, je reçois de plus en plus de témoignages où l'on me fait part de l'augmentation de la contestation, de la tension de l'agressivité, qui sont générées sur le terrain mais aussi sur les bancs de touche et en tribune. Encore ce week-end, un autre superviseur a été pris à partie après des décisions sur le terrain."

Une violence qui se traduit aussi sur le pré : "On met de plus en plus de cartons. L’an dernier, j'ai mis 2 ou 3 cartons rouges et cette année j'en suis déjà à 10. Parfois, on sait que certaines équipes viennent pour se battre" souffle l'officiel. Samir Khelifi-Touhami met en garde : "On commence à dépasser certaines limites". Le week-end dernier, ces dernières ont largement été franchies.