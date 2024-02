Le staff a tranché. 34 joueurs ont été sélectionnés pour préparer la prochaine rencontre du Tournoi face à l'Italie. Si Marko Gazzotti fait partie des surprises de cette liste, Fabien Galthié a misé sur la continuité depuis le début de la compétition. Et les joueurs oubliés après le Mondial ne sont toujours pas là.

Mais qu'a bien pu faire Sekou Macalou pour disparaître autant des radars depuis la Coupe du monde ? Le troisième ligne du Stade français était un composant important du premier mandat de Fabien Galthié. Rarement titulaire mais toujours sélectionné, il avait son rond de serviette à Marcoussis et ses habitudes.

Et malgré ses défauts (qui n'en a pas ?), le troisième ligne a guère déçu avec le maillot bleu sur les épaules. Son entrée fracassante en position d'ailier face à l'Afrique du Sud lors de la tournée de novembre à l'aile avait marqué les esprits et sa polyvalence semblait le protéger d'une sortie de route. Avant le Tournoi, le sélectionneur nous avait justifié l'absence du natif de Sarcelles pour préparer l'Irlande : "Ce sont juste les lois de la compétition. À nos yeux, il était important que Sekou Macalou puisse se battre pour participer à la dernière Coupe du monde puisqu’il avait été un des éléments importants de l’aventure ayant précédé l’épreuve. Mais sur les joueurs qui sont au coude à coude, place aujourd’hui à l’émulation : en troisième ligne, Esteban Abadie challenge aussi Sekou Macalou."

C'est donc au nom de l'émulation que le Parisien a perdu sa place. Il faut dire que sa reprise post-Coupe du monde ne fut pas franchement géniale, même si depuis quelques semaines le grand Sekou (1,96 m et 110 kg) est monté en régime, comme en témoigne son dernier match avec Stade français sur la pelouse d'Oyonnax. Il devra en faire plus pour retrouver l'équipe de France, et passer devant les petits nouveaux : Esteban Abadie et dernièrement Marko Gazzotti, l'incroyable aisance en touche profitant au premier, les 19 printemps et le talent au second.

Meafou et Flament toujours trop justes

On pourrait aussi parler du Rochelais Yoan Tanga, pré-sélectionné pour disputer la Coupe du monde et depuis lors oublié du XV de France. Un choix plus logique au vu de la saison du très probable futur parisien, moins impressionnant avec La Rochelle qu'à la même période l'année dernière. Dans les grands matchs des Maritimes, Tanga s'est souvent retrouvé sur le banc de touche, Ronan O'Gara lui préférant Judicaël Cancoriet, Levani Botia et Paul Boudehent pour accompagner Grégory Alldritt.

Quoi qu'il en soit, cette liste de 34 est toujours orpheline de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou. Les deux Toulouains ont certes repris la course depuis plus de deux semaines, mais toujours pas l'entraînement collectif, du moins en début de semaine. Et comme nous vous l'avions révélé, ils sont trop justes pour prétendre affronter la Nazionale le 25 février à Lille. Des absences de poids, d'autant que l'équipe de France ne peut pas compter sur ses deux derniers capitaines Grégory Alldritt et Antoine Dupont pour les raisons que vous connaissez (grosse plaie au genou gauche pour le numéro 8, préparation aux Jeux olympiques pour le demi de mêlée).

Gibert est passé devant Hastoy

Mis à part l'arrivée de Marko Gazzotti, Fabien Galthié a conservé les mêmes hommes depuis le début de la compétition. Ainsi, au poste de demi d'ouverture, derrière l'intouchable Matthieu Jalibert, Antoine Gibert conserve sa place de super sparring-partner. Ce constat fait, Antoine Hastoy est toujours absent du groupe France et ce malgré des dernières prestations abouties avec son club de La Rochelle. Lucide, l'ancien Palois revenait sur sa non-sélection après la victoire face à Montpellier lors de la 14e journée. "Mon absence de la liste des Bleus ? Bien sûr que cela m’a piqué. Forcément énervé. Donc maintenant je fais tout pour que l’on puisse voir que je peux y être."

En attendant, c'est le Racingman qui en profite. À 26 ans, celui qui a commencé le rugby à 5 ans à l'ACBB, n'a toujours pas eu sa chance en Bleu. Écarté du groupe final face à l'Irlande, il n'avait pas postulé au déplacement en Écosse suite à un souci à une cheville. L'avenir dira si le demi d'ouverture aura une chance de se montrer dans ce Tournoi après le début de Tournoi contrasté de Jalibert.