Pour préparer la réception d'Oyonnax samedi, le Stade toulousain sera privé de plusieurs internationaux et doit gérer l'état de forme de Jack Willis. Mais il compte aussi plusieurs retours.

Après une semaine de vacances, les joueurs du Stade toulousain ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce lundi, pour préparer la réception d'Oyonnax. Il manque forcément du monde, puisque six internationaux français sont protégés (Baille, Marchand, Mauvaka, Aldegheri, Cros et Ramos) et ne peuvent pas jouer en Top 14 lors du week-end à venir. En revanche, Alexandre Roumat et Matthis Lebel ont été libérés par le staff des Bleus. Le premier a disputé une demi-heure à Murrayfield quand le deuxième était en tribunes, présent dans le groupe élargi. Une reprise progressive est prévue pour les deux en ce début de semaine, même si Lebel avait demandé à déjà être sur le terrain.

Le troisième ligne et capitaine des moins de 20 ans français, Mathis Castro-Ferreira est également disponible pour son club. S'il n'était pas encore rentré à Toulouse, l'ailier ou arrière international italien Ange Capuozzo sera aussi bien présent mardi et pourrait affronter le club de l'Ain. Au rayon des bonnes nouvelles, plusieurs retours à l'entraînement sont à noter. D'abord le pilier polyvalent David Ainu'u qui était touché au pectoral. Il a repris les séances collectives mais devra se tester en mêlée avant de postuler définitivement pour samedi. Le trois-quarts centre Paul Costes (genou) et le polyvalent Kalvin Gourgues, absent depuis de longues semaines, ont également retrouvé le groupe mais le staff ne prendra pas de risques avec eux dans un premier temps.

En revanche, le troisième ligne anglais Jack Willis, qui ressentait diverses douleurs, est actuellement préservé. Le manager Ugo Mola va évidemment gérer son état physique. Pour l'arrière écossais Blair Kinghorn, blessé au genou lors de la victoire au Racing 92, il est toujours aux soins et ne devrait pas être opérationnel face à Oyonnax.

Toujours pas d'entraînement collectif pour Flament et Meafou

De leurs côtés, Thibaud Flament (pied) et Emmanuel Meafou (genou) n'ont toujours pas repris l'entraînement collectif. S'ils effectuent des séances de courses depuis deux semaines et intensifient leur travail individuel, ils restent donc à l'infirmerie. Comme révélé ce dimanche par nos soins, ils ne devraient de toute façon pas être aptes pour le match du XV de France face à l'Italie, le 25 février à Lille.

Enfin, Anthony Jelonch a été opéré jeudi dernier et l'intervention s'est bien passée. Une opération qu'a évité Dimitri Delibes (épaule), ce qui devrait réduire son temps d'indisponibilité. Piula Fa'asalele sera suspendu face à Oyonnax pour un cumul de trois cartons jaunes. Maxime Duprat (cheville) et Romain Ntamack (genou) poursuivent leur rééducation. Tandis qu'Antoine Dupont est actuellement à disposition de France VII, avec qui il partira en fin de semaine pour disputer les étapes de Vancouver et Los Angeles.