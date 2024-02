Serré, indécis, le duel entre Oyonnax et le Stade Français l’a été jusqu’au bout. Les Parisiens ont su se montrer plus précis et se sont imposés 23-19.

Les Tops Sékou Macalou Il s’est une fois encore comporté en patron pour remettre dans le droit chemin une équipe parisienne pourtant malmenée en première période. On pourra lui reprocher le ballon relaché à la réception du coup d’envoi de la deuxième période, mais il s’est montré précieux dans toutes les phases de combat. Zack Henry Il n’aura joué qu’une petite demi-heure mais cela lui a suffi pour se mettre en lumière tant dans l’animation du jeu que face aux perches avec, à son actif, huit points qui ont contribué à faire basculer la rencontre. Paris s'impose dans la souffrance et s'empare du fauteuil de leader. Oyonnax manque une belle occasion et reste virtuel barragiste.



Le film du match > https://t.co/FfW5b08hjI#OYOSFP pic.twitter.com/37jBPZeaSU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2024 Domingo Miotti Il a été le métronome du jeu aininois. A son débit un dégagement contré par Moses Alo-Emile en deuxième période, et un échec face aux perches sur une pénalité. A son crédit un presque sans faute et quatorze points inscrits mais également une indiscutable présence dans le jeu offensif. Benjamin Geledan Il a réussi on retour après une commotion. Très présent dans le combat, il a poussé à la faute à deux reprises les défenseurs franciliens pour permettre à Domingo Miotti de scorer. Remplacé par Teddy Durand, il est revenu sur le terrain pour l’ultime mêlée récompensée par une pénalité près de la ligne parisienne. Justin Bouraux Il a su chasser le souvenir du match aller et de son jeu au pied contré qui avait alors permis aux Parisiens de faire basculer la rencontre. Précis sous le jeu aérien du Stade Français, judicieux dans ses relances, il a livré un match sans faille. Les flops Mathieu Hirigoyen Il peut être tenu responsable d’une erreur qui a couté sept points à son équipe et qui l’a contrainte à une longue poursuite. En ne libérant pas un ballon au sol, il a offert aux Oyomen l’opportunité d’une pénaltouche exploitée pour enclencher un ballon porté avant d’élargir le jeu. Le troisième ligne a su s’employer pour effacer cette erreur.