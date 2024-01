Le marché des troisièmes lignes s'agite. Alors que Yoan Tanga se rapproche de plus en plus du Stade français, Brive, lui, tient la corde pour faire signer Courtney Lawes, ce qui serait un très gros coup !

S’est il est un secteur en ébullition sur le marché des transferts pour la prochaine intersaison, c’est bien celui de la troisième ligne. Et le dossier Yoan Tanga pourrait finir de le débloquer. Comme indiqué ces dernières semaines à plusieurs reprises, l’international (27 ans ; 3 sélections), engagé à La Rochelle jusqu’en juin 2025, devrait rebondir au Stade français lors de l’été à venir. Les discussions ont encore avancé récemment et l’ancien Agenais ou Racingman, qui souhaite rejoindre l’écurie parisienne, est extrêmement proche de voir son vœu exaucé autour d’un contrat de quatre ans. La situation pourrait être réglée très rapidement. Si les dirigeants maritimes ne sont pas opposés à une libération du joueur, il reste simplement aux deux clubs à finaliser un accord financier. Il va signer un contrat

Bayonne à l’affût pour Habel-Kuffner

Du côté de la capitale, il pourrait remplacer numériquement Giovanni Habel-Kuffner (29 ans), lequel a des chances, selon nos informations, de rejoindre Bayonne. Désireux de renforcer sa troisième ligne et d’y ajouter un puissant porteur de balle, l’Aviron s’intéresserait en effet de près au profil du numéro huit parisiens. L’ancien Palois, qui évolue au Stade français depuis 2022, ferait ainsi le chemin inverse du Bayonnais Pierre Huguet (28 ans), qui s’est engagé récemment en faveur de l’équipe de Laurent Labit. Cette saison, Giovanni Habel-Kuffner a totalisé jusqu’à maintenant douze apparitions, dont neuf en tant que titulaire.

Doumenc vers Grenoble ?

L’autre dossier qui a agité récemment le rugby français, c’est celui de Courtney Lawes, légende du rugby anglais (34 ans ; 84 sélections) qui a récemment visité les installations d’Aix-en-Provence, de Brive et de Montpellier, où Clément Doumenc (26 ans) pourrait partir. Il a d’ailleurs la cote en Pro D2 et son profil intéresse le FC Grenoble, mais il serait aussi suivi par d’autres clubs comme Vannes ou Soyaux-Angoulême. Peu utilisé sous l’ère Cockerill, l’intéressé a retrouvé du temps du jeu avec le nouveau staff de Patrice Collazo et compte à ce jour neuf apparitions pour six titularisations. Pour en revenir à Lawes, le flanker de Northampton - qui peut aussi évoluer en deuxième ligne - a reçu une proposition des trois clubs français concernés, ainsi qu’une offre de prolongation des Saints. Selon nos informations, le CABCL - très agressif sur ce cas - tient clairement la corde dans l’Hexagone et le choix du joueur devrait se porter entre la Corrèze et Northampton. Il pourrait prendre sa décision dans les jours à venir.