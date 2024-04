Ce vendredi en conférence de presse, l’écossais du Stade Toulousain Blair Kinghorn est revenu sur un des épisodes de la série "Six Nations : Full Contact" produite par Netflix et sortie le 24 janvier dernier, avec quelques reproches.

Le 18 mars 2023, l’Écosse recevait l’Italie dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Blair Kinghorn, en l’absence de Finn Russell, portait le numéro 10 et assurait donc le but. Après une dizaine de minutes de jeu, Duhan van der Merwe franchit la ligne et marque le premier essai du match. Kinghorn doit le transformer et, dans la série Netflix "Six Nations : Full Contact", on entend alors l’Ecossais expliquer en fond, dans des images enregistrées au camp d’entraînement de l’Écosse : "Le tir au but est terrifiant", avant de rater son coup de pied. L’Ecossais marquera trois essais par la suite, qu’il transformera cette fois.

En conférence de presse ce vendredi, le joueur de 26 ans a critiqué, sur le ton de la rigolade, la façon dont ce moment a été monté par les créateurs de la série : "Je ne suis pas nerveux par rapport à ça. La façon dont cela a été monté fait qu’on a l’impression que j’étais vraiment nerveux. Cela a donné l’impression que j’étais plus nerveux que je ne l’aie jamais été… Ce qui est faux. Ils ont évidemment le contrôle total du montage donc on ne sait jamais ce qu’ils vont nous faire dire."

Pour rappel, une deuxième saison devrait sortir l’hiver prochain sur Netflix, cette fois-ci sur l’édition 2024.