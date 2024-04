L’italien Tommaso Menoncello a été élu, ce vendredi 5 avril, meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2024. Côté français, Uini Atonio et Thomas Ramos figurent dans l’équipe-type de la compétition.

Comme un symbole, et pour récompenser le superbe Tournoi de l’Italie (meilleur bilan de son histoire avec deux victoires et un nul), c’est un joueur de la Squadra Azzurra qui a reçu le titre de meilleur joueur de cette édition 2024. Opposé à Bundee Aki, Duhan van der Merwe et à l’anglais Ben Earl, Menoncello (21 ans, 17 sélections) a remporté 33 % des 146 000 votes des supporters. Grande révélation de l’année, il succède à Antoine Dupont et est le deuxième italien de l’histoire à remporter cette récompense après Andrea Massi en 2011.

« C’est une énorme surprise et un grand honneur d’être nommé Joueur du Tournoi des Six Nations. C’est vraiment spécial de représenter mon pays et de porter le maillot de l’Italie aux côtés de mes amis et de mes coéquipiers. Réaliser des performances qui, je l’espère, inspirent les supporters, voilà ce qui me fait rêver. Le fait de remporter ce prix témoigne de la performance de l’ensemble de l’équipe d’Italie. C’est un signe de l’excitante aventure que le rugby italien s’apprête à connaître" a réagi le joueur italien.

Côté français, deux Bleus figurent dans le XV type de cette édition, largement composée d’irlandais. Le pilier droit rochelais Uini Atonio et l’arrière toulousain Thomas Ramos.