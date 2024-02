Présent en conférence de presse dans la foulée de la victoire du Stade rochelais face à Montpellier (18-10), Antoine Hastoy se satisfait allégrement de renouer avec le succès et de rester à portée de fusil du Top 6. Même si le demi d’ouverture international, de retour en grande forme, avoue avoir pensé au bonus offensif.

C’était une victoire de défense ce soir. On vous a vu plaquer, plaquer et encore plaquer… Cela vous a plu ?

(rires) Ce qui me plaît, c'est la victoire. Il n’y a que ça que je veux. On a loupé des opportunités. C’est dommage mais défensivement, on a été plutôt bons. On récupère quelques coups donc on va retenir ça. Ce qu'il fallait, là, c'est une victoire avant cette petite coupure. Ça récompense le travail fait et on évacue la frustration du week-end dernier.

Une victoire dans la douleur, c’est un mal pour un bien pour la suite ?

Oui. Ça fait quatre points. On n'a pas besoin d'être magnifiques à cette période-là. On a besoin de prendre des points et on a besoin d'être très bons quand les choses sérieuses vont arriver. On a pas mal de blessés mais ce qui est bien, c'est qu'on voit des jeunes qui sont là, c'est bien pour le club. Peut-être que des décisions seront prises par rapport aux blessures, mais, en tout cas, la réaction immédiate est bonne, on est contents. On n'a pas toujours été en réussite mais je pense qu'on a produit aussi de belles choses.

Comment avez-vous réagi à l’annonce de ce banc en 7-1 du MHR ?

Euh… On va dire que l’on s'attendait peut-être à un petit truc avec Collazo (rires). Non mais ce n’est pas étonnant sachant que Simmonds, on l'a vu ce soir, peut très bien se débrouiller au centre. Il est rapide et costaud. Défensivement, c’est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il n’a pas les repères mais ce n’est pas gênant. Reinach peut couvrir un peu partout, ils avaient envie de jouer physique mais on a répondu présent.

La Rochelle fait le boulot à la maison face à des Montpellierains qui ont manqué le bonus défensif à la sirène.



Le film du match > https://t.co/Pqf4D2sRgM#SRMHR pic.twitter.com/J2wrIKJo90 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2024

L’essai de Brice Dulin pour entamer cette seconde période apparaît comme un moment clé, après une première mi-temps clôturée sur le score de 6-3…

Le début de deuxième mi-temps est clé. De la 40e à la 60e. Même si on peut tuer le match, à mon avis, et espérer plus avec un bonus. Il faut que l’on sache tuer les matchs. A 18-3, il faut qu'on marque un autre essai et là on défend notre bonus. C'est dommage mais ça part de notre discipline. Sur la fin de match, on ne peut pas espérer autre chose que juste gagner.

Cela est-il pesant de ne pas avoir encore mis un orteil dans le Top 6 après 14 journées ?

Tant qu’à la dernière journée on y est, moi, ça ne me gêne pas ! Ça donne encore un peu plus faim d'y être, ça garde tout le groupe en éveil. On ne peut pas rester juste sur une victoire à la maison, on a deux déplacements (Lyon, Perpignan) à venir. Il faut qu'on prenne des points. On a pris du retard et l’objectif, c’est d’être présent dans les deux compétitions. Il va falloir récupérer des points.

Quel sera votre programme en cette semaine de coupure ?

Un peu de repos. Après, voir les amis et la famille, aussi.

Avez-vous des consignes du XV de France pour ne pas trop vous éloigner ?

Non. Mais je ne m'éloigne pas trop quand même (rires)

Vous semblez vous rapprocher de votre meilleur niveau…

Ça va mieux. Ça va mieux dans la tête, ça va mieux aussi physiquement donc je suis content de pouvoir enchaîner. Je me sens de mieux en mieux et j'espère encore monter. Mon absence de la liste des Bleus ? Bien sûr que cela m’a piqué. Forcément énervé. Donc maintenant je fais tout pour que l’on puisse voir que je peux y être.

Comment avez-vous réagi à la lourde défaite des Bleus face à l’Irlande en ouverture du 6 Nations ?

Surpris ! Ils sont tous forcément très déçus. Ils vont vouloir se racheter en Écosse. Ça ne va pas être la meilleure des semaines mais il faut passer par là.