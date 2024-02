Sans surprise, Charles Ollivon sera le capitaine du XV de France en l'absence de Grégory Alldritt, forfait. Le dernier capitanat du Toulonnais remonte au dernier match de la phase de poule du Mondial face à l'Italie.

Et à la fin, il n'en reste plus qu'un. Charles Ollivon sera le capitaine du XV de France face à la Nazionale lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. C'est l'un des enseignements de la liste de 34 joueurs retenus pour préparer l'Italie : le troisième ligne de 30 ans, premier capitaine de l'ère Fabien Galthié, devra emmener les Tricolores vers un deuxième succès dans cette édition 2024 le dimanche 25 février à Lille.

Avec le forfait de Grégory Alldritt pour le prochain match et l'absence d'Antoine Dupont pour l'intégralité de la compétition, le staff français n'a pas souhaité entretenir un mystère qui n'en était pas un. Le Toulonnais, qui fait partie du groupe des leaders de cette équipe de France, retrouve son job de capitaine, rôle qu'il a toujours tenu à merveille, dernier exemple en date pas plus tard qu'à Murrayfield à la sortie du Rochelais sur blessure en deuxième période.

Charles Ollivon est un capitaine très apprécié de ses coéquipiers et du staff

Comme nous vous l'avions annoncé, Grégory Alldritt ne pourra pas tenir sa place face à l'Italie. S'il était rassurant en conférence de presse à la fin de la rencontre face au XV du Chardon, l'entaille au genou gauche du numéro 8 était trop large pour cicatriser dans le temps imparti. C'est donc le fidèle lieutenant Ollivon qui mènera les Bleus au combat face aux hommes de Gonzalo Quesada à Villeneuve-d'Ascq. Avant le début du Tournoi, le sélectionneur avait accordé un entretien exclusif à Midi Olympique pour décrypter sa première liste. Il revenait, en détail, sur le choix de ne pas nommer le Toulonnais capitaine en l'absence d'Antoine Dupont. "C'est un capitaine très apprécié de ses coéquipiers et du staff. Il est une figure de proue du navire XV de France. Mais dans un même temps, nous voulions aussi faire évoluer le leadership parmi ces joueurs cadres. Après plusieurs échanges, on a pensé qu’il serait bien qu’il y ait un passage de relais entre l’Afrique du Sud et l’Irlande, entre le dernier match du Mondial et le premier du Tournoi. On en a conclu que Greg Alldritt prendrait ce relais."

Relancé, Fabien Galthié poursuivait : "Par son niveau de jeu, Greg (Alldritt) est déjà incontournable. Son âge (26 ans) peut aussi nous faire penser qu’il sera, comme 70 ou 80 % de l’équipe, en Australie en 2027. Je souhaite évidemment de tout cœur amener Charles jusqu’au Mondial mais Greg a quatre ans de moins et son tour est venu de prendre le capitanat, de par son évolution."