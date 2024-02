22 ans que le XV du Chardon ne s'était pas imposé à Cardiff. C'est chose faite. Mais malgré ce succès difficilement acquis, l'Écosse déplore quelques blessés avant de recevoir le XV de France, samedi à Murrayfield.

Dans quel état d'esprit Gregor Townsend débute-t-il sa semaine ? Est-il satisfait d'avoir tenu bon à Cardiff malgré la 'remontada' galloise en seconde période ou inquiet de l'attitude de ses hommes passée les citrons ? On peut imaginer que le sélectionneur écossais se réjouit de sa deuxième place (ex æquo avec l'Angleterre) et de ce début de Tournoi comptablement réussi. On mise aussi sur son regret d'avoir oublié en route le point de bonus offensif tant ses hommes avaient dominé le premier acte et même le début de seconde période, jusqu'à mener 27-0 dans un Principality Stadium alors éteint. Ce n'est pas que de la supposition car il avouait sans mal à l'issue du match sa préoccupation, dans des propos rapportés par The Scotsman. "Avoir cet avantage aurait dû rendre la seconde mi-temps plus confortable. Le fait que ce ne soit pas le cas me préoccupe. Cela fut en grande partie à cause de notre indiscipline et à l'avantage numérique dont disposait le pays de Galles pendant vingt minutes." Seulement, Mister ? "Je ne pense pas que cela ait quelque chose à avoir avec un changement de plan de match. Nous sommes entrés en seconde période avec le même état d'esprit."

La victoire a un prix

Reste que l'Écosse n'a pas craqué alors que le scénario de la fin de match ne penchait clairement pas en faveur des Scots. Cela faisait 22 ans que le Chardon ne s'était pas imposé à Cardiff, mais ce succès a aussi un prix : le deuxième ligne Richie Gray s'est blessé au biceps et a de grandes chances d'être forfait pour le reste de la compétition. L'Écosse perd un gros ferrailleur mais aussi son régulateur en touche et cette absence pourrait avoir des conséquences pour la suite du Tournoi. Une bonne nouvelle pour l'équipe de France qui peut espérer une meilleure tenue en touche dans cinq jours.

Luke Crosbie a aussi payé l'intensité de Cardiff. Le troisième ligne souffre de l'épaule et n'est pas sûr de tenir sa place face à l'équipe de France, samedi à Murrayfield. "Ils souffrent tous les deux beaucoup, confiait Townsend. Richie [Gray] a tout de suite su qu'il s'agissait d'une blessure au biceps, donc cela ne s'annonce pas bien pour la suite. Luke [Crosbie] a une blessure à l'épaule, douloureuse, mais qui pourrait s'arranger, mais probablement pas pour la semaine prochaine [face à la France]. C'est un coup dur de perdre deux joueurs qui font partie de notre équipe de départ. Richie est un joueur très expérimenté et Luke a été exceptionnel cette saison et a emmené l'équipe face aux Gallois."

Gregor Townsend va devoir s'adapter. Il pourra compter sur le retour de suspension de Grant Gilchrist, titulaire à droite de la deuxième ligne à la Coupe du monde et au Tournoi de l'année dernière. "Je suis sûr que les gars seront en mesure d'intensifier leurs efforts lorsqu'ils en auront l'occasion face à la France", se voulait rassurant Townsend. Face à eux se présenteront des Bleus en quête de rédemption, inutile de le rappeler, après la claque subie face à l'Irlande au Vélodrome. Au sujet des blessures, les Français ne sont pas en reste. Par rapport à la dernière confrontation entre les deux nations l'année dernière dans le Tournoi, Anthony Jelonch, Romain Ntamack et Thibaud Flament - titulaires au Stade de France - sont actuellement blessés et indisponibles. À cela se rajoutent les forfaits de Romain Taofifenua, Reda Wardi et Emmanuel Meafou, la suspension de Paul Willemse, et l'absence, bien sûr, d'Antoine Dupont.