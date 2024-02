Alors qu'il faisait son retour avec l'équipe de France, Paul Willemse a été expulsé face à l'Irlande. Un carton jaune, puis un autre, transformé avec la règle du bunker en rouge direct. Une exclusion qui a entraîné la chute du XV de France, humilié par l'Irlande au Vélodrome.

Une défaite qui fait mal, et une exclusion qui coûte très cher. Paul Willemse a vu jaune, puis rouge face à l'Irlande, et a précipité dans sa chute le XV de France vers l'une de ses plus larges défaites à domicile de son histoire. Dans l'émission La Troisième mi-temps, nous sommes évidemment revenus sur ce fait majeur de la rencontre.

Le Montpelliérain n'a en tout cas pas réussi son retour en Bleu, lui qui n'avait pas disputé la Coupe du monde après une blessure. Le deuxième ligne a été coupable de deux mauvais gestes, et pour certains, son niveau pose question. Rappelons qu'il n'était pas sélectionné par Fabien Galthié dans la première liste pour préparer le Tournoi des 6 Nations et qu'il doit sa place sur le terrain aux forfaits d'Emmanuel Meafou ou encore de Romain Taofifenua. Aura-t-il de nouveau sa chance en équipe de France ? Rien n'est moins sûr après ce France - Irlande...