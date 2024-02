En conférence de presse après la lourde défaite contre l'Irlande (17-38), Fabien Galthié a annoncé que trois de ses joueurs ne participeront pas au match contre l'Écosse la semaine prochaine : Romain Taofifenua, Reda Wardi et Paul Willemse.

La défaite du XV de France face à l'Irlande ce vendredi soir à Marseille pourrait remettre en question beaucoup de choses. Dépassés par des Irlandais intraitables, les Bleus se sont tout simplement fait laminer et commencent d'une bien piteuse manière leur Tournoi des 6 Nations 2024. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur tricolore Fabien Galthié a en plus annoncé quelques mauvaises nouvelles en conférence de presse. Interrogé au sujet de potentiels changements pour la rencontre de la semaine prochaine, face à l'Écosse, l'ancien demi de mêlée a confié que son équipe ne changerait pas beaucoup mais que trois joueurs devraient être forfaits pour la deuxième journée.

Wardi déjà plâtré

Galthié confiait : "Je n’imagine pas, à l’exception des forfaits de Romain Taofifenua qui a une infection à la jambe, de Paul Willemse qui sera suspendu en raison de son carton rouge et Reda Wardi blessé au poignet, de changement pour la semaine prochaine". Déjà forfait pour le match contre l'Irlande alors qu'il était annoncé initialement sur le banc des remplaçants, Romain Taofifenua va donc laisser un vide en deuxième ligne puisque Paul Willemse a écopé d'un carton jaune et d'un carton rouge ce vendredi et s'expose à une suspension de plusieurs semaines. Peut-être sera-t-il l'heure de Posolo Tuilagi, qui a vécu ses premières minutes chez les Bleus face au XV du Trèfle.

Pour sa défaite la plus large à la tête du XV de France, Fabien Galthié a mis en avant le scénario, et notamment le fait que son équipe se retrouve rapidement en infériorité numérique, pour justifier le revers subi. Mais pas seulement...



Ses propos > https://t.co/CCTOIVd219 pic.twitter.com/dkVftqIM5p — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 2, 2024

Reda Wardi est lui d'ores est déjà plâtré au niveau du poignet. Des inquiétudes entourent forcément son état de santé. Sébastien Taofifenua pourrait le suppléer puisqu'il fait partie du groupe initial des 34 joueurs convoqués. Cyril Baille est aussi bien présent au poste.