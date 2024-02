Finn Russell a été étincelant ce samedi, à l'image de la première période écossaise. Ce sera pour le XV de France le danger principal de cette équipe d'Ecosse.

Il aura été de tous les bons coups, samedi à Cardiff. Du moins, pour sa sélection écossaise. Finn Russell a une nouvelle fois fait l'étalage de son talent contre le pays de Galles, avec une prestation offensive de très haut vol : percée et passe décisive pour offrir le premier essai de Van der Merwe ; et slalom avant la course en arc de cercle et le deuxième essai de "VDM". "On a parfaitement démarré. Notre première mi-temps et le début de la deuxième étaient brilliants", confirmait celui qui a réalisé un 100% au pied, avec 12 points au tableau d'affichage. "Mon jeu au pied était bon, Je me suis senti bien cette dernière semaine donc c'était plaisant de réaliser un 5/5. Ça nous a permis de tenir d'un point à la fin." C'était la première victoire écossaise au pays de Galles depuis 2002.

De plus, Russell a endossé pour la première fois la fonction de capitaine. En effet, il est co-capitaine avec Rory Darge mais le flanker était forfait pour une blessure à un genou. Ainsi, aidé par ses vice-capitaines Jamie Ritchie et Sione Tuipulotu, on l'a énormément vu communiquer, notamment auprès de ses avants. "J'ai la sensation que ça s'est bien passé sur le terrain. Je discuterai avec les gars, les leaders d'équipe, pour avoir leur avis." Et il ne s'est pas caché, à l'issue du match, que son équipe avait sans doute fait preuve de complaisance dans le deuxième acte.

Finn Russell à l'entraînement avec l'Ecosse ce mardi. MB Media / Icon Sport

Ce samedi, le XV de France devra forcément garder un oeil sur le demi d'ouverture écossais. Aussi parce que son excellente forme semble durer depuis un bon moment, son départ du Racing 92 pour Bath n'ayant pas atténué ses capacités, bien au contraire. L'avantage pour les Bleus, c'est qu'ils n'auront pas à Murrayfield un stade avec un toit fermé. Finn Russell s'en amusait après la première journée au Principality : "Être à l'intérieur c'est bien et drôlement confortable ! Je vais toucher un mot aux dirigeants de la fédération écossaise pour qu'ils fassent construire un toit à Murrayfield !"