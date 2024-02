Quel match entre le pays de Galles et l'Écosse ! Le XV du Chardon, auteur d'un solide début de match, a mené 27-0. Mais les Gallois, dans un sursaut d'orgueil, sont revenus et ont affiché un tout autre visage. Portés par leur public, ils se sont finalement inclinés 26-27, se contentant d'un double bonus.

Une génération vous manque et tout un pays est dépeuplé. Orphelin de Dan Biggar ou Leigh Halfpenny qui ont arrêté leur carrière internationale après la Coupe du monde, de Jac Morgan, opéré au genou et de Louis Rees-Zammit qui a cédé aux appels des sirènes de la NFL, le XV du Poireau a fait bien pâle figure dans son Millenium Stadium, où il n'a plus gagné dans le Tournoi des 6 Nations depuis février 2022 (contre l'Écosse justement), face à une équipe d'Écosse regonflée à bloc après une Coupe du monde aussi malchanceuse que décevante. Les hommes de Gregor Townsend, n'ont eu besoin que de dix minutes pour faire le break. D'abord par une pénalité de Finn Russell, puis un essai de Pierre Schoeman, validé par Ben O'Keeffe après visionnage de la vidéo. Lents dans ses phases offensives et dépassés dans tous les compartiments du jeu, les Gallois se sont heurtés au mur défensif mis en place par les Écossais. En face, les visiteurs se montrent inspirés. Sur une faute idiote de Josh Adams, venu récupérer le ballon hors des limites du terrain après une 50-22 de Finn Russell, Finn Russell a pu inscrire trois points supplémentaires. L'ouvreur écossais est ensuite à l'origine d'une redoublée qui a permis à Duhan van der Merwe d'inscrire le second essai des Écossais. À la pause, le score était sans appel : 0-20.

Dans un match au scénario incroyable, les Gallois menés 0-26 ont failli remonter et s'imposer !



Le pays de Galles se réveille et manque de pays un comeback historique !

Au retour des vestiaires, l'association Finn Russell - Duhan van der Merwe fait encore mouche et permet aux Écossais de mener de 27 points. C'est alors que les Gallois décident de se révolter et de faire passer le match dans une autre dimension, notamment grâce à sa charnière Tomos Williams - Ioan Lloyd, tous deux entrés en cours de jeu en remplacement de Gareth Davies, en grande difficulté et de Sam Costelow, sorti sur blessure. C'est sur un groupé pénétrant, écroulé par George Turner, que James Botham inscrit le premier essai gallois. Le talonneur écossais expulsé provisoirement, le XV du Poireau se mettait à accélérer et à faire déjouer une équipe d'Écosse qui n'était plus que l'ombre de ce qu'elle était en première période. En douze minutes, les hommes de Warren Gatland infligent un cinglant 19-0 grâce à deux essais supplémentaires de Rio Dyer et Aaron Wainwright à leurs adversaires et se permettent même de croire à un come-back historique, revenant à une longueur, après un essai d'Alex Mann à dix minutes du terme alors que Sione Tuipulotou était mis au frigo après une succession de fautes des Écossais et qui a permis aux Gallois de décrocher un bonus offensif, inimaginable en première période et qui tendait les bras à leurs adversaires ainsi qu'un bonus défensif qui paraissait également inatteignable.

Lors de la prochaine journée, la semaine prochaine, l'Écosse, recevra une équipe de France revancharde après sa lourde défaite à Marseille contre l'Irlande (17-38). Le pays de Galles ira défier l'Angleterre, vainqueur de l'Italie en début d'après-midi (24-27), à Twickenham.