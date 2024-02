C'est le constat le plus flagrant après la frayeur écossaise à Cardiff : ce XV du Chardon a des lacunes sur la discipline et en défense. Le sélectionneur Gregor Townsend l'a bien pointé, à quelques jours de recevoir le XV de France.

Le XV du Chardon a échappé à la douche écossaise, ce samedi à Cardiff. Malgré une avance de 27 points, les partenaires de Duhan van der Merwe, auteur d'un doublé, ont vu les Gallois revenir, en deuxième période, pour mourir à un petit point à dix minutes du terme. Pour l'expliquer, il faut y voir une indiscipline flagrante de la part des Ecossais : deux cartons jaunes (le talonneur George Turner 48e puis le centre Sione Tuipulotu 61e), période durant laquelle ils ont encaissé les 26 points adverses (même si le premier est lié à l'essai sur ballon porté de Botham), et surtout 14 pénalités concédées rien que dans le deuxième acte. Au micro de la BBC, l'ancien capitaine de l'Ecosse John Barclay était limpide : "Le problème était la discipline. Quand l'Ecosse joue bien, elle joue très bien. Mais ça ne sert à rien quand on est autant indisciplinés."

John Barclay, ancien international écossais, est désormais chroniqueur. MB Media / Icon Sport

Ainsi, le discours de Gregor Townsend allait en ce sens : "Il vaudrait mieux que l'on travaille là-dessus, que l'on fasse réaliser aux joueurs que si un arbitre te pénalise, ou que l'équipe adverse domine les débats, il n'y a pas besoin d'en rajouter en lâchant des pénalités superflues, pointait le sélectionneur dans des propos relayés par The Scotsman. Les deux cartons jaunes nous ont coûté cher samedi, quand le momentum était plutôt pour eux. On n'a pas pu reprendre pied dans cette deuxième période."

Être plus consistant quand l'équipe adverse se montre très frontale

En filigrane, Gregor Townsend faisait comprendre que le deuxième acte a été subi en raison d'un déficit d'impact physique : "On se doit d'être meilleurs. On va devoir à la fois se concentrer sur nous-mêmes et s'adapter à ce que la France fait sur le terrain. L'idée est d'être plus consistant collectivement quand l'équipe adverse se montre très frontale."

Le sélectionneur de l'Ecosse Gregor Townsend. PA Images / Icon Sport

Un discours qui a forcément dérivé sur le XV de France, qui a forgé sa réputation sur le défi physique ces dernières années, et qui se rend à Murrayfield ce samedi (15h15). "Ils ont une très belle équipe et un pack surpuissant, exprimait le technicien, malgré la défaite des Bleus à Marseille face à l'Irlande (17-38). On les a vus pratiquer un rugby fantastique ces douze derniers mois [...] Et je suis sûr qu'ils vont jeter un oeil au match du pays de Galles. On va donc devoir transposer ce qu'on a fait défensivement en première mi-temps, au match entier."