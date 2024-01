À l'aube du Tournoi des 6 Nations 2024, on passe les sélections au crible. Le groupe, la dynamique, le joueur à suivre... Voici tout ce qu'il faut savoir sur le XV de la Rose !

La dynamique

Il y a un an l'Angleterre, en plein milieu de la crise, annonçait l'arrivée d'un nouveau coach à la tête de son équipe nationale. Ainsi, Steve Borthwick venait remplacer l'Australien Eddie Jones. Depuis, il s'en est passé des choses outre-manche. Le XV de la Rose avait entamé le Tournoi des 6 Nations 2023 par une grosse déconvenue à domicile face à l'Écosse, mais s'était légèrement rattrapé face à l'Italie puis au pays de Galles. Avant la claque, une défaite cinglante et historique face au grand rival français, 53-10 dans son temple de Twickenham. Pas dans les meilleures conditions pour attaquer le Mondial, mais au profit d'une poule abordable et d'un style de jeu minimaliste mais diablement efficace, l'Angleterre avait terminé en tête de sa poule. Un quart de finale face aux Fidji plus tard, et les soldats de sa majesté le roi se retrouvaient comme seuls représentants du vieux continent en demi-finale, perdue d'un petit point face à l'Afrique du Sud.

Steve Borthwick le sélectionneur de l'Angleterre. Sportsfile / Icon Sport

Le joueur à suivre : Ben Earl

Numéro 8 dans le dos, Ben Earl avait impressionné son monde pendant la dernière Coupe du monde. Excellent attaquant, dur au contact, il s'était invité à la table des Gregory Alldritt, Caelan Doris et consorts le temps d'une compétition. Ce Tournoi des 6 Nations est justement l'occasion pour le joueur de 26 ans de confirmer cette belle montée en puissance. Depuis le Mondial, il n'a joué que cinq matchs avec son club des Saracens, soit seulement un de plus que de Grégory Alldritt qui, lui, avait pris une longue pause. L'Anglais arrivera donc en pleine forme pour le match d'ouverture face à l'Italie.

Le calendrier

Samedi 3 février à 15h15 : Italie - Angleterre

Samedi 10 février à 17h45 : Angleterre - pays de Galles

Samedi 24 février à 17h45 : Écosse - Angleterre

Samedi 9 mars à 17h45 : Angleterre - Irlande

Samedi 16 mars à 21h00 : France - Angleterre

Le groupe

Les avants :

Piliers : Beno Obano (Bath Rugby, 3 sélections), Dan Cole (Leicester Tigers, 107 sélections), Ellis Genge (Bristol Bears, 58 sélections), Joe Heyes (Leicester Tigers, 7 sélections), Joe Marler (Harlequins, 88 sélections), Will Stuart (Bath Rugby, 33 sélections).

Talonneurs : Jamie George (Saracens, 85 sélections) – capitaine, Theo Dan (Saracens, 7 sélections), Luke Cowan-Dickie (Sale Sharks, 41 sélections).

Deuxième ligne : Alex Coles (Northampton Saints, 3 sélections), Maro Itoje (Saracens, 76 sélections), Ollie Chessum (Leicester Tigers, 18 sélections), Nick Isiekwe (Saracens, 11 sélections).

Troisième ligne : Alex Dombrandt (Harlequins, 15 sélections), Ben Curry (Sale Sharks, 5 sélections), Ben Earl (Saracens, 25 sélections), Chandler Cunningham-South (Harlequins, novice), Ethan Roots (Exeter Chiefs, novice), Sam Underhill (Bath Rugby, 30 sélections)

Introducing your England squad for the 2024 Guinness Men's Six Nations!



Click below to read the full story.@O2 | #WearTheRose | #GuinnessM6N — England Rugby (@EnglandRugby) January 17, 2024

Les arrières :

Demi de mêlée : Alex Mitchell (Northampton Saints, 11 sélections), Ben Spencer (Bath Rugby, 4 sélections), Danny Care (Harlequins, 96 sélections).

Demi d'ouverture : Marcus Smith (Harlequins, 30 sélections), Fin Smith (Northampton Saints, novice), George Ford (Sale Sharks, 91 sélections).

Centre : Elliot Daly (Saracens, 64 sélections), Fraser Dingwall (Northampton Saints, novice), Immanuel Feyi-Waboso (Exeter Chiefs, novice), Henry Slade (Exeter Chiefs, 57 sélections), Ollie Lawrence (Bath Rugby, 21 sélections).

Ailiers/arrières : Oscar Beard (Harlequins, novice), Tom Roebuck (Sale Sharks, novice), Freddie Steward (Leicester Tigers, 31 sélections), George Furbank (Northampton Saints, 6 sélections), Tommy Freeman (Northampton Saints, 3 sélections)

En bref...

Derniers résultats :

2023 : quatrième avec 10 points

2022 : troisième avec 10 points

2021 : cinquième avec 10 points

2020 : premier 18 points

La stat' : les Anglais forts après les Coupe du monde

Depuis 1987 et la création de la Coupe du monde, l'Angleterre a remporté la moitié des Tournoi des 6 Nations qui suivaient un Mondial. En 1992, 1996 et 2000 le XV de la Rose s'est imposé avant de soulever le trophée en 2016, malgré une Coupe du monde complètement ratée à domicile et en 2020, après la grosse déception de le défaite en finale face aux Boks. Alors jamais deux sans trois ?

Le stade : le temple de Twickenham

Il ne s'agit pas d'un simple stade, c'est un véritable symbole. Twickenham est considéré comme le temple du rugby. Cette année, les hommes de Steve Borthwick auront à coeur d'en refaire une forteresse après la fessée contre les Français et la défaite face aux Fidji en préparation du Mondial.