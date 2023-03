6 NATIONS 2023 - Pour cette 4 ème journée du Tournoi entre l'Angleterre et la France à Twickenham, les Bleus ont littéralement balayé le XV de la Rose dans ce Crunch en infligeant un succès bonifié avec 7 essais au compteur (10-53). Exceptionnelle d'intensité, la France s'offre une victoire prestigieuse avec cette démonstration, recherchée depuis 2005 dans cet antre, et envoie un signal puissant et vertueux pour la suite des événements.