On savait l’Angleterre en chantier depuis le départ d’Eddie Jones, mais on ne s’attendait très certainement pas à une telle performance de l’Écosse en ouverture du Tournoi, qui plus est à Twickenham. Les Écossais conservent la Calcutta Cup pour la 3e année consécutive, mais surtout signent une énorme performance, avec à la fois de l’efficacité, de la maitrise et une défense incroyable. Les Anglais, qui ont pourtant eu cette volonté de déplacer le ballon, de mettre de la vitesse et d’emballer la rencontre, se sont heurtés à un mur. Ils ont surtout été pris à leur propre jeu, contrés dans leurs initiatives.

L’essai de la gagne pour le XV du Chardon en est la parfaite illustration, inscrit dans les dernières minutes après une longue relance, une longue phase dynamique où la charnière s’est efforcée de donner du rythme, pour finalement voir Duhan Van der Merwe terminer sur l’aile (75e, 23-27 puis 23-29). C’est ce que les Anglais s’étaient justement efforcés de faire une bonne partie d’une rencontre où le gagne-terrain aura aussi été prépondérant. Le XV de la Rose a poussé dans le final, sans réussite ; à l’image aussi des 4 points manqués au pied par Owen Farrell, pourtant en bonne position.

Du spectacle, des doublés et de la dramaturgie

Le XV de la Rose s’était tout de même retrouvé mené durant l’entame de cette affiche toujours si particulière, car c’est bien Huw Jones qui a permis d’ouvrir le bal. Le centre écossais, auteur d’une première percée, s’est lui-même retrouvé à la finition d’une longue offensive (15e, 0-5 puis 0-7). Max Malins a sonné la révolte anglaise, à la réception d’une transversale de Smith (24e, 5-7), mais Van der Merwe lui a rapidement répondu en cassant plusieurs plaquages sur une incroyable course de 50m, suite à un long dégagement (29e, 5-12). Ce même Malins auteur par la suite d’un doublé après un travail de sape, des temps de jeu à répétition, une défense resserrée et grâce à des espaces sur les extérieurs (38e, 10-12).

Sur cette même lancée au retour des vestiaires, l’Angleterre a pu prendre l’avantage grâce cette fois à Ellis Genge, au lancer sur une pénaltouche, puis présent pour aplatir après une phase de jeu direct (47e, 18-12 puis 20-12). L’Écosse, alors breakée, s’est vite relancée par l’intermédiaire de Ben White, profitant de la vista de leur demi de mêlée en sortie de regroupement pour garder espoir (52e, 20-17 puis 20-19). Au rythme de quelques fautes faisant basculer d’un terrain l’autre, mais surtout avec une équipe d’Angleterre plutôt à l’initiative et une équipe d’Écosse faisant bloc et capable de bien contrer, ce match bascule finalement du côté des partenaires de Finn Russell, plus efficaces sur leurs temps forts.