À l'aube du Tournoi des 6 Nations 2024, on passe les sélections au crible. Le groupe, la dynamique, le joueur à suivre... Voici tout ce qu'il faut savoir sur la Nazionale !

La dynamique

L'illusion a duré jusqu'au match face aux All Blacks, lors de la Coupe du monde. On croyait les Italiens capables d'un exploit. Il n'en fut rien, avec cette correction historique (96-17). La semaine d'après, nouvelle déconvenue majeure contre la France (60-7). Une façon de renvoyer les Transalpins à des années-lumière en arrière. Parce que le reste avait été encourageant, avec un début de Mondial prometteur contre la Namibie et l'Uruguay. Avant ça, la cuillère de bois ne leur avait pas échappé, mais on sentait une progression dans le jeu pour le dernier Tournoi.

A lire aussi : 6 Nations - Italie : "Pouvoir participer au Tournoi a été l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce défi", explique Gonzalo Quesada

La curiosité sera forcément de voir les premières semaines de Gonzalo Quesada dans son nouveau rôle de sélectionneur. Les bonnes fondations de l'Italie toutefois résident en la forme du Benetton Trévise, deuxième d'URC, et principal fournisseur de la sélection.

Le joueur à suivre : Michele Lamaro (troisième ligne de Benetton, 25 ans, 1,88m, 103kg)

La tendance de l'autre côté des Alpes donne une composition singulière, avec le repositionnement de Sebastian Negri en deuxième ligne, et la titularisation en troisième de Manuel Zuliani. Mais au milieu de ces changements, la constante se nommera sans doute Michele Lamaro. Le flanker côté ouvert, très important dans l'impact physique que veut imprimer la Nazionale, a pour lui sa très grande activité. Après le Mondial, lors duquel il fut quatre fois titulaire, il a activement participé à la bonne saison de Trévise. Ce n'est pas un hasard s'il fut nommé capitaine par Gonzalo Quesada.

Le sélectionneur Gonzalo Quesada et son capitaine Michele Lamaro. Sportsfile / Icon Sport

Le calendrier

Samedi 3 février à 15h15 : Italie - Angleterre

Dimanche 11 février à 16 heures : Irlande - Italie

Dimanche 25 février à 16 heures : France - Italie

Samedi 9 mars à 15h15 : Italie - Ecosse

Samedi 16 mars à 15h15 : Galles - Italie

Le groupe

Piliers : Pietro CECCARELLI (Perpignan, 31), Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 36), Matteo NOCERA (Zebre Parma), Luca RIZZOLI (Zebre Parma), Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby), Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 16)

Talonneurs : Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17), Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3), Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 18)

Deuxième ligne : Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 36), Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6), Federico RUZZA (Benetton Rugby, 49), Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 3)

Troisième ligne : Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 16), Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1), Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby), Michele LAMARO (Benetton Rugby, 33), Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 52), Ross VINTCENT (Exeter), Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 17)

Demis de mêlée : Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7), Martin PAGE-RELO (Lione, 4), Stephen VARNEY (Gloucester, 24)

Demis d'ouverture : Tommaso ALLAN (Perpignan, 79), Paolo GARBISI (Montpellier, 31)

Centres : Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 30), Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 12), Federico MORI (Bayonne, 13), Marco ZANON (Benetton Rugby, 16)

Ailiers/Arrières : Pierre BRUNO (Zebre Parma, 15), Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 16), Monty IOANE (Lione 25), Simone GESI (Zebre Parma, 1), Lorenzo PANI (Zebre Parma, 5)

En bref...

Derniers résultats

2023 : dernière avec 1 point (5 défaites)

2022 : dernière avec 4 points (1 victoire, 4 défaites)

2021 : dernière avec 0 point (5 défaites)

2020 : dernière avec 0 point (5 défaites)

La stat' : l'équipe la plus joueuse, et la plus sanctionnée...

À sa prise de fonction, Gonzalo Quesada a pointé un fait statistique assez marquant : "L'Italie est l'équipe qui a le plus joué depuis son propre camp lors des deux derniers Tournois des 6 Nations tout en terminant sixième en termes de points encaissés. En fonction de cela, on doit évoluer..."

Le stade

Le stade Olympique de Rome, avec une capacité de 72 698 places. D'après la fédération italienne, il se dirige vers un double guichet fermé pour les réceptions de l'Angleterre et l'Ecosse.