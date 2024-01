À l'aube du Tournoi des 6 Nations 2024 on passe les sélections au crible. Le groupe, la dynamique, le joueur à suivre... Voici tout ce qu'il faut savoir sur le XV de France !

La dynamique

"Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que l'on tombe", cette célèbre tirade a été prononcée par Napoléon Bonaparte et non par Fabien Galthié, mais elle peut tout a fait s'appliquer à son équipe. Pour être tombés, les Bleus sont bien tombés, de haut même. C'était le 15 octobre dernier au stade de France face à l'Afrique du Sud, en quart de finale de la Coupe du monde, leur Coupe du monde. Maintenant, cette équipe doit se relever, et pour ça rien de mieux qu'un Tournoi des 6 Nations que les joueurs auront à cœur de remporter, pour panser leurs plaies d'abord, pour faire du bien au rugby français, aussi. Pour ça, ils devront faire sans leur capitaine, Antoine Dupont, qui prépare les Jeux Olympiques ou encore leur ouvreur, Romain Ntamack, qui poursuit sa rééducation après sa grosse blessure avant le Mondial. Anthony Jelonch, titulaire lors de la Coupe du monde est lui aussi blessé.

Le joueur à suivre : Maxime Lucu (demi de mêlée, 31 ans, Union Bordeaux-Bègles)

La tâche s'annonce immense pour Maxime Lucu, qui en l'absence d'Antoine Dupont va logiquement hériter du rôle de demi de mêlée. Certes, il l'a déjà fait, mais toujours de façon ponctuelle et jamais pour toute une compétition. D'ailleurs le Basque devrait pour la première fois de sa carrière, démarrer un match du Tournoi des 6 Nations dans la peau d'un titulaire. Comment Maxime Lucu va digérer ce nouveau rôle ? Alors même que Fabien Galthié le laissait souvent 80 minutes sur le banc pour les matchs importants. À l'image de son club de l'UBB, il réalise un gros début de saison et a montré qu'il pouvait en plus assumer un statut de leader. Avec le XV de France il sera associé à son coéquipier et ami de Bordeaux, Matthieu Jalibert. De quoi le mettre dans les meilleures conditions pour faire briller ses coéquipiers, comme il a toujours su le faire.

Le calendrier

Vendredi 2 février à 21 heures : France - Irlande

Samedi 11 février à 15h15 : Écosse - France

Dimanche 25 février à 16 heures : France - Italie

Dimanche 10 mars à 16 heures : pays de Galles - France

Samedi 16 mars à 21 heures : France - Angleterre

Le groupe

Les avants

Cyril Baille, Reda Wardi, Sébastien Taofifenua, Dorian Aldegheri, Uini Atonio, Thomas Laclayat, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Gaetan Barlot, Emmanuel Meafou, Romain Taofifenua, Cameron Woki, Paul Gabrillagues, Matthias Halagahu, Grégory Alldritt, François Cros, Charles Ollivon, Esteban Abadie, Paul Boudehent, Alexandre Roumat.

Les arrières

Nolann le Garrec, Maxime Lucu, Antoine Gibert, Matthieu Jalibert, Jonathan Danty, Nicolas Depoortere, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Émilien Gailleton, Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud, Mathis Lebel, Thomas Ramos

En bref...

Derniers résultats

2023 : Deuxième avec 20 points

2022 : Grand Chelem

2021 : Deuxième avec 16 points

2020 : Deuxième avec 18 points

La stat' : Maxime Lucu n'a jamais perdu avec le XV de France

Maxime Lucu n'a tout simplement jamais perdu un match qu'il a disputé avec le XV de France. 20 sélections pour autant de victoires. Certes, le demi de mêlée était bien présent en Irlande lors du dernier Tournoi des 6 Nations ou encore contre l'Afrique du Sud à la Coupe du monde, mais il n'avait pas quitté le banc et donc pas connu de cape. Pour cette nouvelle édition du Tournoi des 6 Nations, il devrait assumer le statut de titulaire et ne peut qu'espérer un Grand Chelem pour poursuivre cette série.

Le stade :

Stade de France (Saint-Denis), capacité : 81 500 places.