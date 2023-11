Deux semaines après la fin de la Coupe du monde, le troisième ligne centre Grégory Alldritt revient sur l'élimination des Bleus en quart de finale, qu'il n'incombe pas à Ben O'Keeffe. Il explique aussi les raisons qui l'ont poussé à faire un break avec le Stade rochelais jusqu'en janvier 2024.

Grégory Alldritt avait terminé le quart de finale Stade de France blessé mais forcément abattu après la cruelle défaite d'un petit point face aux futurs champions du monde sud-africains. "C’est dur, très dur. À chaud, on ne peut pas le digérer. Il faudra du temps" confiait-il au sortir de la rencontre. Alors que Fabien Galthié s'exprimera demain en conférence de presse, Alldritt revient dans l'Equipe sur ce qui est l'un des plus durs échecs de sa carrière, avec détermination mais surtout beaucoup de lucidité. Le casqué maritime a revu la rencontre avec du recul et a pu voir ce qui n'a pas fonctionné. "J'ai essayé de voir ce qu'on aurait pu faire différemment, explique-t-il. Il y a beaucoup d'actions qu'on aurait pu mieux gérer pour faire basculer le match en notre faveur (il n'a pas souhaité préciser). C'était important pour moi de comprendre, d'accepter et surtout de le digérer. J'ai mis mes émotions de côté."

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - France - Afrique du Sud - Grégory Alldritt : "Les trois essais qu’ils marquent sont venus trop facilement"

S'il indique que l'arbitrage de Ben O'Keeffe n'était pas parfait, il reconnaît volontiers que ce n'est pas la cause de la courte défaite des Bleus contre les Springboks (28-29). "Certaines décisions étaient limites... Mais c'est le cas dans tous les matches. Dire que nous avons perdu à cause de l'arbitre ne nous permettra pas d'avancer." La colère et la tristesse en partie évacuées, il se projette déjà sur la suite avec le XV de France et ambitionne rapidement de revêtir la tunique bleue pour de nouvelles aventures. "Cette frustration se transforme à nouveau en motivation. C'est le début d'un germe pour attaquer avec ambitions le prochain Tournoi puis aller chercher la Coupe du monde en Australie [en 2027]. Mais pour transformer définitivement cette frustration en motivation, il faudra absolument rejouer avec l'équipe de France. Cela permettra de passer à autre chose. Je suis impatient de retrouver ce maillot bleu."

Grégory Alldritt avant la finale de Top 14

"Contrairement à ce que j'ai pu lire sur un burn-out ou une usure mentale, tout est faux"

Plusieurs semaines sont passées depuis cette défaite et le Gersois d'origine s'est également exprimé sur la suite de sa saison, qui sera entrecoupée d'un break jusqu'en janvier 2024. Une pause pour des raisons physiques plutôt que mentales comme il a bien tenu à le préciser.

A lire aussi : XV de France / Top 14 - La Rochelle : Grégory Alldritt, éloigné des terrains jusqu'en janvier ?

La déception dyonisienne du 15 octobre n'a sans doute fait que confirmer une envie, un besoin que le numéro 8 du Stade rochelais avait eu au cours de la saison précédente, juste après le sacre européen face au Leinster, en étroits échanges avec son manager Ronan O'Gara. "Il a validé sans hésiter. Il en a fait part au président (Vincent Merling) et au directeur général (Pierre Venayre) qui ont également validé. J'en profite pour les remercier. L'idée était de pouvoir me régénérer physiquement. J'ai de l'arthrose au genou droit. Rien de très grave. Je vais le soigner et renforcer les muscles qui l'entourent. Quand vous enchaînez tous les week-ends, c'est impossible." Alors que l'état mental du Rochelais avait pu être évoqué, il n'en est rien et sa tête "va très bien" comme il l'explique. "Contrairement à ce que j'ai pu lire sur un burn-out ou une usure mentale, tout est faux. J'étais même choqué qu'on parle de ça alors qu'il s'agit d'un sujet très grave."

Programme physique et mariage familial au menu

Celui qui enchaîne les rencontres (il était le Français avec le plus de minutes jouées en arrivant au Tournoi des Six Nations 2023) a décidé de couper pour se régénérer et se ressourcer. "J'ai un programme physique à suivre avec pas mal de musculation et de courses. Mais je l'exécute quand bon me semble. [...] Je vais par exemple mieux profiter du mariage de mon frère, la tête reposée, sans penser au match qui arrive. Je me suis fixé comme objectif d'avoir le moins d'échéances et de contraintes pendant ces deux mois." Une pause qui durera jusqu'en janvier 2024 puis il pourrait possiblement être du Tournoi 2024 qui s'ouvrira contre l'Irlande (2 février 2024). Mais d'ici là, repos soldat !