Ce mercredi, Fabien Galthié va dévoiler la première liste de son second mandat. Des jeunes qui montent, des revenants, des ovnis... Voici quelques noms qui pourraient bien être les nouveautés de 2024.

​​​Maxime Lamothe

Pierre Bourgarit blessé et forfait pour le Tournoi, il faudra un troisième talonneur pour épauler les Toulousains Peato Mauvaka et Julien Marchand. Gaëtan Barlot fait évidemment partie des potentiels appelés. Le joueur du CO avait disputé les trois premières rencontres du Tournoi 2023. Mais un autre nom pourrait se glisser dans la désormais liste des 34 : Maxime Lamothe. Le talonneur au casque blanc est devenu inamovible au sein d'un pack bordelais qui se densifie, permettant aux trois quarts de briller ! Fort de cela, le champion du monde U20 en 2018 (25 ans) pourrait donc être une des surprises de cette première liste de l'année et faire son retour à Marcoussis, mais chez les grands !

Emmanuel Meafou

Il n'y a pas vraiment de surprises... Il est quasiment acquis que le deuxième ligne de Toulouse sera appelé par le staff des Bleus. Il a même déjà été convoqué par le passé à Marcoussis mais n'a pas pu porter le maillot frappé du coq pour le dernier Mondial car il ne remplissait pas tous les critères d'éligibilité. Toute la paperasse administrative validée, le deuxième ligne de 25 ans natif d'Australie va pouvoir apporter toute sa puissance au sein du pack tricolore.

Posolo Tuilagi

En fin de semaine dernière, son cas a fait parler. En effet, le champion du monde U20 2023 n'a pas de passeport français. Né aux Samoa en 2004, il a ensuite suivi son père, Henry, à Leicester puis à Perpignan, en 2007. Finalement, la nouvelle direction à la tête de la FFR a décidé de mettre fin à l'obligation d'avoir un passeport pour jouer avec les Bleus, règle imposée par Bernard Laporte lors de son mandat. Fabien Galthié peut donc compter sur le Catalan de seulement 19 ans s'il le souhaite et donc profiter de sa puissance qui fait des ravages ces dernières semaines avec l'Usap.

Alors qu'on le pensait inéligible pour le XV de France en raison de son absence de passeport, Posolo Tuilagi est sélectionnable avec les Bleus.



Joint par nos soins, Jean-Marc Lhermet (Vice-président de la FFR en charge des équipes de France) le confirme.https://t.co/iLIYFd8hlQ pic.twitter.com/Rm39WuPUoO — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 12, 2024

Paul Gabrillagues

Le forfait de Thibaud Flament en deuxième ligne a libéré une place. Et c'est un ancien habitué du XV de France qui pourrait effectuer son grand retour : Paul Gabrillagues (30 ans). Fréquemment convoqué entre 2017 et 2019, le joueur du Stade français n'a jamais été sélectionné sous l'ère Galthié. Sa dernière cape remonte à octobre 2019, jour d'un certain France-Galles en quart de finale du Mondial... Capitaine du Stade français, ses bonnes performances pourraient lui permettre de réintégrer le groupe France où les avants sont désormais sous la houlette de Laurent Sempéré... ancien entraîneur des soldats roses.

Esteban Abadie

Il pourrait bien être le quota ovni de la prochaine liste de Fabien Galthié ! Le troisième ligne de 26 ans a fait parler de lui ces dernières saisons pour sa fiabilité avec Brive, où il enchaînait les rencontres. Parti au RCT, il se démarque toujours autant pour sa régularité en touche et au moment de plaquer les adversaires. Son profil, qui ressemble à celui d'un Dylan Cretin, blessé, n'est pas forcément celui des autres forces en présence, ce qui lui laisse sa chance.

Nicolas Depoortere

Un peu plus d'an après ses débuts en Top 14 (le 23 décembre 2022), le centre champion du monde U20 en 2023 s'est imposé comme une des plus belles promesses du championnat. Aligné au centre dans une équipe bordelaise qui envoie du jeu à tout va, le joueur de 21 ans a de quoi se mettre en valeur aux côtés des Jalibert, Penaud ou Bielle-Biarrey. Il a aussi pour lui d'être un bon défenseur. Le Girondin, qui peut aussi jouer ailier, pourrait être en balance avec celui qui était son partenaire au centre lors du sacre mondial des U20 : Émilien Gailleton.

Léo Barré

​​​​​​​Cette saison est celle de l'explosion pour le joueur du Stade français. Fixé à l'arrière par Laurent Labit, il se démarque par des relances bien senties et souvent décisives, à l'image de son match contre le Stade toulousain. Encore jeune (21 ans), il a déjà une belle expérience avec le club de la capitale, dont il a porté le maillot à 69 reprises. Sa polyvalence lui permet de jouer demi d'ouverture, centre et ailier, ce qui lui offre des chances supplémentaires de faire le court trajet vers Marcoussis.

Romain Buros

​​​​​​​Et si l'UBB envoyait toute sa ligne de trois-quarts en équipe de France ? S'il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises pour Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, Yoram Moefana, Louis Bielle-Biarrey et Damien Penaud, il pourrait y en avoir une bonne pour Nicolas Depoortere et Romain Buros. Flamboyant cette saison, Romain Buros brille comme tous ses partenaires de la ligne d'arrières girondine. Déjà convoqué à plusieurs reprises mais jamais capé, il pourrait profiter de la mauvaise passe de Melvyn Jaminet pour faire son retour chez les Bleus.