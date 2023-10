Le deuxième ligne du Stade toulousain sera naturalisé Français à la fin du mois d'octobre. L'Australien d'origine pourra donc disputer les 6 Nations avec les Bleus.

Il y a deux ans, Emmanuel Meafou avait fait sa demande de passeport afin d'obtenir la nationalité française. Une demande qui est sur le point d'aboutir, si l'on en croit le principal intéressé. "Je serais convoqué pour la cérémonie de naturalisation à la mairie à la fin du mois d'octobre", a-t-il révélé, heureux, à nos confrères de La Dépêche.

Cette nouvelle devrait réjouir Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, lui qui a longtemps usé de tous les stratagèmes afin de pouvoir convoquer le deuxième ligne du Stade toulousain au Mondial. Son recours avait été retoqué par World Rugby. Mais, à vrai dire, l'obtention de ce passeport ne change pas grande chose à la convocation, ou non, d'Emmanuel Meafou chez les Bleus. Il est présent depuis cinq ans sur le sol français, ce qui est un des critères de World Rugby pour porter le maillot d'une autre sélection que celle de son pays d'origine.

Possiblement convoqué pour le Tournoi

"Je devrais pouvoir porter le maillot de l’équipe de France lors du prochain Tournoi des VI Nations, a avancé, prudemment l'Australien d'origine. J’ai fait quelques semaines avec les Bleus la saison dernière (en tant que partenaire d'entraînement) et j’espère pouvoir jouer mon premier match lors du prochain Tournoi. On a discuté déjà avec le staff avec la Coupe du monde ; en ce moment, ils sont un peu occupés. Je leur ai bien dit que je voulais porter ce maillot bleu." Avec le colossal Emmanuel Meafou en deuxième ligne (2m03 et 145kg), les Bleus bénéficieraient d'une nouvelle arme !