C'est ce mercredi que Fabien Galthié révèlera les noms des 34 joueurs convoqués pour préparer le premier match du XV de France lors du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande. Quelques mois après la Coupe du monde, plusieurs joueurs pourraient perdre leur place.

Il s'approche à grands pas, ce Tournoi des 6 Nations 2024 ! Alors que nous sommes ce lundi trois mois jour pour jour après la désillusion extrême qu'était l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, les Bleus seront de retour le 2 février, pour le début du Tournoi et un choc contre l'Irlande. C'est d'ailleurs ce mercredi 17 janvier que Fabien Galthié doit annoncer une liste de 34 noms pour préparer ce premier rendez-vous de l'ère post Coupe du monde. Une liste qui suscite évidemment beaucoup d'attentes, puisqu'elle est la première d'un nouveau cycle pour le rugby français.

Changement de hiérarchie à l'aile ?

Plusieurs changements sont donc attendus par rapport à celle des 33 dévoilée à l'orée de la Coupe du monde. Parmi les chantiers principaux, il y a celui des ailiers. Lors du Mondial, Fabien Galthié avait fait confiance à Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud et Gabin Villière. Si les deux premiers possèdent beaucoup de crédit au vu de leurs récentes prestations, le Toulonnais est de son côté moins certain de participer au Tournoi.

Déjà en blance avec Ethan Dumortier lors de la Coupe du monde, Gabin Villière ne parvient toujours pas à retrouver le niveau qui était le sien il y a quelques années. Le bon début de saison de Matthis Lebel (4 sélections) pourrait rebattre les cartes, alors qu'Émilien Gailleton, qui avait participé à la préparation des Bleus cet été, peut aussi jouer à l'aile.

Gabin Villière a du mal à retrouver son meilleur niveau. Icon Sport

Si Villière est en danger, les espoirs semblent faibles pour Dumortier, réserviste à la Coupe du monde mais titulaire lors du Tournoi 2023. Le Lyonnais a clairement manqué son début de saison avec le Lou et devrait patir du rétrécissement de la liste à 34 noms. Chez les centres, Arthur Vincent pourrait souffrir de la montée en puissance de Nicolas Depoortere ou de la présence possible d'Émilien Gailleton. Sa place est en suspend. Toujours chez les trois-quarts, la quesiton de la présence de Melvyn Jaminet se pose. En difficulté depuis plusieurs mois, l'ancien Toulousain a décidé de retourner à Toulon pour retrouver du temps de jeu. Seulement, son adaptation est encore en cours et certaines de ses performances sont encore ternies par des approximations.

La deuxième ligne pose question

Les performances de Romain Buros et Léo Barré mettent de la pression sur Jaminet, qui garde tout de même pour lui l'avantage d'être un des meilleurs buteurs du monde. Pour terminer derrière, si Lucu et Couilloud devraient être bien présents à la mêlée et que Matthieu Jalibert a encore gagné du crédit à l'ouverture, Antoine Hastoy a connu quelques difficultés avec La Rochelle récemment. Reste encore à savoir si cela pourrait lui porter préjudice.

Venons-en maintenant au pack. En deuxième ligne, avec l'éligibilité actée d'Emmanuel Meafou, quelques changements pourraient être prévus. Si Romain Taofifenua devrait finalement continuer, sa place n'est pas assurée. Sa présence coûterait celle de Paul Willemse. Appelé sur la liste initiale, le Montpelliérain ne s'est pas montré à son avantage en ce début de saison.

Malgré son bon match contre Toulon dernièrement, il semble qu'il ait réellement reculé dans la hiérarchie. Bastien Chalureau semble désormais en retrait. En troisième ligne, Paul Boudehent et Sékou Macalou pourraient disputer leur place dans le groupe avec Yoan Tanga et Esteban Abadie, qui pourrait être l'invité surprise du groupe bleu. Moins en vue depuis la Coupe du monde, les deux premiers cités font face au fameux théorème de "l'homme en forme". Pour ce qui est de la première ligne, peu de changements sont à prévoir, mis à part à cause des blessures.

Ils ont fait la Coupe du monde et sont en balance pour être au Tournoi

Melvyn Jaminet, Gabin Villière, Sekou Macalou, Paul Boudehent, Romain Taofifenua, Paul Willemse (convoqué dans la liste officielle initiale), Antoine Hastoy.

Ils ont fait la Coupe du monde et ne devraient pas être au Tournoi

Bastien Chalureau, Éthan Dumortier (réserviste), Arthur Vincent.

Ils ont fait la Coupe du monde et sont forfaits pour le Tournoi

Thibaud Flament (au moins pour le premier match), Sipili Falatea, Pierre Bourgarit, Antoine Dupont (avec France 7), Jean-Baptiste Gros.