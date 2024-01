Une nouvelle fois très performant face à Paris, le flanker de Toulon, Esteban Abadie, a pris le temps de nous raconter les jours qui ont précédé ce choc et les raisons du rebond après trois revers de rang.

Vos derniers matchs étaient accrochés mais ont été perdus. Qu’avez-vous modifié face au Stade Français ?

Ce n’était vraiment pas un beau match (rires). Les actions positives étaient rares, c’était plutôt un match dur, vraiment âpre dans les chocs. Il faut savoir les gagner et on n’avait pas su le faire depuis plusieurs semaines. Peu importe la manière, il fallait le gagner. Nous avons été un peu plus patients et surtout mieux défendu. Nous avons été plus solides et on a fait preuve de réalisme grâce à Melvyn (Jaminet, N.D.L.R.). À la pause, avec six points d’avance, nous étions plutôt chanceux sur les échecs au pied de Paris. Derrière ça, on a su rester à peu près dans notre plan de jeu. Nous sommes juste heureux de renouer avec le succès.



On sait que Toulon est un club à part. Avez-vous senti des secousses en coulisses ?

Le groupe était frustré. On peut le dire, il y avait de la colère pour préparer ce rendez-vous contre Paris. Nous perdons trois matchs accrochés, dont deux à la dernière minute en Champions Cup. À Toulouse, on a juste montré un beau visage durant la première période mais nous sommes partis sans point. Il a fallu malgré tout éviter de tomber dans le pessimisme. Il y avait des choses positives dans nos défaites. C’était une semaine particulière avec deux entraînements. Il a fallu aller à l’essentiel.



On a retrouvé de meilleures attitudes en défense…

Clairement, on a voulu se resserrer dans ce secteur. Lors de nos dernières sorties, c’était loin d’être parfait. Nous avons encore réalisé des erreurs évitables. On se doit de progresser. Par rapport aux dernières semaines, nous avons surtout été plus disciplinés. Face à une grosse équipe, nous avons été agressifs mais en maîtrise. Il faut poursuivre dans ce sens.



Est-ce important de finir l’année sur le podium du Top 14 ?

Ça prouve juste un bon départ (sourire). Mais ce match face à Paris nous montre que tous les matchs sont serrés. Cela ne se joue à rien mais ça nous permet de relever la tête. C’est une belle récompense mais on veut vite regarder derrière si on ne poursuit pas nos efforts. Il faut s’appuyer sur ce nouveau succès à la maison pour aller à Montpellier avec de l’ambition. Rééditons de telles performances chaque week-end. Face à Paris, on gagne aussi parce que le public est derrière nous. Les spectateurs ont répondu et ça a fait du bien au groupe dans les moments délicats. À Montpellier, on ne devra compter que sur nous-mêmes.



Depuis le retour de Charles Ollivon, vous avez basculé de l’autre côté de la troisième ligne. Qu’est-ce que cela change dans votre jeu ?

J’essaie toujours d’apporter à l’équipe que cela soit au sol, le jeu courant et dans les airs. Les Britanniques ont une culture avec un troisième ligne qui couvre le côté fermé et l’autre le côté ouvert. À Toulon, on se laisse de la liberté avec Charles. C’est le capitaine, il a toujours porté le numéro 7 et je dois respecter cela.



Espérez-vous un appel de Fabien Galthié ?

Je ne sais pas s’il a mon numéro (sourire). Je n’attends pas d’appel car à l’heure actuelle, ce n’est pas mon objectif principal. Je bosse pour réaliser ce rêve mais je suis concentré sur Toulon. Je veux tout donner pour ce club et l’amener le plus haut possible. S’il m’appelle, ce sera juste une bonne surprise.