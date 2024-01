Le deuxième ligne du XV de France Thibaud Flament (26 ans, 24 sélections) pourrait manquer le début du Tournoi des 6 Nations. Touché au pied, il aurait d'ores et déjà déclaré forfait pour la rencontre face à l'Irlande, le 2 février. Paul Gabrillagues pourrait le remplacer dans la liste des 34 sélectionnés.

Décidément, de nombreuses questions entourent actuellement la deuxième ligne du XV de France en vue du Tournoi des 6 Nations 2024. Entre la possible première convocation d'Emmanuel Meafou et le doute sur la retraite internationale de Romain Taofifenua, voilà que c'est au tour de Thibaud Flament d'être au centre de l'attention. Le joueur du Stade toulousain, qui a fait partie des meilleurs joueurs français du Tournoi 2023, pourrait manquer le début de la compétition en 2024, annonce ce jeudi l'Équipe. Le deuxième ligne souffre d'une fracture du gros orteil du pied, contractée lors du match entre Toulouse et Cardiff en Champions Cup le 9 décembre. Son indisponibilité serait plus longue que prévu et Flament devrait alors manquer le premier match du XV de France lors du Tournoi, face à l'Irlande le 2 février.

La convention entre la FFR et la LNR pour la mise à disposition des internationaux, a été validée par les deux instances du rugby français. 34 joueurs seront sélectionnés par Fabien Galthié, au lieu de 42 auparavant.https://t.co/bqSIlqqfvD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 9, 2024

Gabrillagues à la rescousse ?

Pour le remplacer et alors qu'Emmanuel Meafou pourrait faire partie de la liste des 34 joueurs convoqués pour la première fois, l'Équipe souffle le nom de Paul Gabrillagues (30 ans, 16 sélections). Déjà apparu sous le maillot bleu notamment lors de la Coupe du monde 2019, le joueur du Stade français n'est plus apparu en équipe de France depuis le quart de finale contre le pays de Galles lors de ce fameux Mondial. Sa présence serait alors une véritable surprise. Pour rappel, Cameron Woki, Paul WIllemse, Romain Taofifenua, Emmanuel Meafou ou encore le jeune Posolo Tuilagi sont susceptibles d'être appelés pour disputer le Tournoi des 6 Nations 2024.