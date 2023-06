Emmanuel Meafou ne sera pas dans le groupe français qui disputera la prochaine Coupe du monde. Le deuxième ligne de Toulouse a été déclaré inéligible par World Rugby, car il ne réside pas en France depuis plus de cinq ans.

Premier coup dur pour le XV de France. Emmanuel Meafou ne disputera pas la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) avec les Bleus. World Rugby a refusé la demande de dérogation du staff français et a déclaré que le deuxième ligne de Toulouse (24 ans) était inéligible pour jouer avec l'équipe de France, informe La Dépêche, ce samedi. En cause, le colosse australien ne réside pas dans l'Hexagone depuis plus de cinq ans. Arrivé à Toulouse en décembre 2018, Meafou pourra être éligible à partir de décembre 2023.

Emmanuel Meafou n'a toujours pas reçu de dérogation pour son éligibilité avec le XV de France. Lors de la finale, Emmanuel Macron a glissé quelques mots au Toulousain à ce sujet.



Le feuilleton est donc terminé, au grand dam de Fabien Galthié. "Nous espérons toujours capturer Emmanuel Meafou et le rendre sélectionnable pour la préparation. Le dossier a été monté, les échanges avec World Rugby ont eu lieu, et la procédure a été lancée. Nous attendons désormais la réponse" déclarait le sélectionneur des Bleus en mai dernier.

Meafou actuellement blessé

Sportivement, le principal intéressé est pour l'instant indisponible. Emmanuel Meafou est en effet sorti blessé de la finale du Top 14 face à La Rochelle. Touché au pied, le géant toulousain devrait être absent deux mois. Sa participation au Mondial aurait donc été compromise par des ennuis de santé. L'Australien doit maintenant viser le Tournoi des 6 Nations 2024, où il devrait normalement être éligible.