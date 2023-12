Léo Barré s'est offert deux magnifiques essais qui ont grandement contribué au succès du Stade français. La conclusion d'un match parfait pour l'arrière parisien. Il est donc l'oscar de la semaine Midi Olympique.

L’arrière du Stade français Léo Barré s’est mis en avant en mondovision. Il a pris de la confiance dès la première minute de la rencontre avec un petit par-dessus pour lui-même, qu’il a récupéré et qui a mis les siens dans l’avancée. Ce n’était que le début d’une belle soirée… C’est lui qui a marqué le premier essai de la rencontre. Après un bon travail de Lester Etien, il a réalisé un magnifique "raffut pommette" pour déposer Mathis Lebel (7e) et aller derrière la ligne.

Offensivement, il a été décidément très en vue car c’est aussi lui qui est venu se proposer à hauteur, à l’intérieur de Brad Weber, après une mêlée. Il a déposé deux joueurs avant de se faire reprendre de justesse (23e).

Un sublime deuxième essai

Et que dire de son deuxième essai ? Après une action pleine de roublardise de Rory Kockott, c’est encore lui qui est venu se proposer, a feinté la passe entre deux Toulousains, a lâché Thomas Ramos pour partir marquer sous les poteaux. Au débours du joueur formé du côté de Massy, un drop manqué, sur un renvoi d’en-but adverse. Aux 40 mètres environ, il avait la puissance, mais pas la précision. Mais qui lui en voudra ? Au total, Barré a parcouru plus de 50 mètres ballon en main. À noter que le jeu au pied a été en très grande partie pris par Joris Segonds. Mais il s’est aussi mis en valeur défensivement. L’arrière parisien a très bien coupé les extérieurs à deux reprises alors que Toulouse poussait pour marquer juste avant la mi-temps et n’a, donc, pas pu écarter. Celui qui peut aussi jouer ouvreur s’est parfaitement mis en évidence pour célébrer de la meilleure des manières les 140 ans du Stade français. Et qui plus est dans un « clasico » !