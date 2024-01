Le sélectionneur du XV de France annoncera sa liste des 34 joueurs sélectionnés pour disputer le Tournoi des 6 Nations ce mercredi. Fabien Galthié devra composer avec le forfait de Pierre Bourgarit et Thibaud Flament et avec quelques incertitudes concernant Jonathan Danty ou encore Dorian Aldegheri...

Il y a eu pas mal de casse parmi les internationaux ces dernières semaines. Voilà qui n'arrange pas les affaires de Fabien Galthié à l'aube de disputer le Tournoi des 6 Nations. Chez les avants Sipili Falatea ne sera pas de partie. Victime d'une rupture des ligaments croisés en tout début d'année, le pilier droit de l'Union Bordeaux-Bègles est forfait pour le reste de la saison. De l'autre côté de la mêlée le pilier gauche Jean-Baptiste Gros est également indisponible. Touché aux cervicales à la fin du mois de décembre, le Toulonnais s'est fait opérer et doit donc patienter plusieurs semaines avant de retrouver les terrains. De son côté, Thibaud Flament (touché au pied) est forfait au moins pour le premier match face à l'Irlande.

Et ce week-end les Bleus n'ont pas été épargnés lors de la troisième journée de l'Investec Champions Cup. À commencer par Pierre Bourgarit qui faisait son retour suite à une blessure à l'épaule. Le talonneur a malheureusement été contraint de quitter les terrains en pleurs, à nouveau touché à l'épaule. À l'issue de la rencontre, le manager rochelais ne se montrait pas vraiment rassurant : "Pierre s'est sérieusement blessé. Je ne sais pas pour combien de mois il va en avoir, mais je dirais trois ou quatre au minimum". À noter quelques incertitudes également pour Dorian Aldegheri. Le pilier a céder sa place à la mi-temps lors du match face à l'Ulster. Un coup au niveau de la rotule qui ne semble pour l'heure pas alarmant. Le Toulousain devrait tout de même passer des examens complémentaires en ce début de semaine.

Examen décisif pour Danty en début de semaine

Sur les lignes arrières, le XV de France est déjà orphelin de son ouvreur : Romain Ntamack. Victime d'une rupture des ligaments croisés pendant la préparation du Mondial, le Toulousain est forfait pour ce 6 Nations. Son compère Antoine Dupont n'est pas blessé mais ne sera pas aux côtés des siens puisqu'il préparera les Jeux olympiques avec France 7. Au poste de demi de mêlée, le malheureux Baptiste Serin, très en forme en début de saison, ne sera pas avec les Bleus pour préparer cette nouvelle échéance. Touché à l'épaule au mois de décembre, le Toulonnais est indisponible pour au moins quatre mois suite à son opération.

S'ajoute à cela le cas Jonathan Danty. Sorti sonné de la pelouse de Deflandre ce week-end face à Leicester, le centre a été victime d'une importante commotion. "Jonathan m'a dit qu'il n'était pas bien en sortant du terrain, a confirmé O'Gara. Mais il allait beaucoup mieux dans le vestiaire après le match", expliquait Ronan O'Gara. Le Rochelais passera donc un nouvel examen (HIA 3) entre mardi et mercredi matin. Un nouveau test qui décidera d'une possibilité de retour sur les terrains ou non et forcémment de sa présence dans la fameuse liste des 34 joueurs de Fabien Galthié...

Le groupe probable pour préparer le Tournoi Piliers Baille, Wardi, S. Taofifenua ou Priso ; Aldegheri, Atonio, Laclayat. Talonneurs Marchand, Mauvaka, Barlot ou Baubigny. Deuxième ligne Meafou, R. Taofifenua, Woki, Gabrillagues ou Lavault. Troisième ligne Alldritt, Cros, Jelonch, Ollivon, Macalou ou Abadie, Boudehent ou Tanga. Demis de mêlée Couilloud, Le Garrec, Lucu. Demis d’ouverture Hastoy, Jalibert. Centres Danty, Fickou, Moefana, Gailleton ou Depoortere. Ailiers Bielle-Biarrey, Penaud, Villière ou Lebel. Arrières Jaminet, Ramos, Buros ou Barré.

Pour rappel, le sélectionneur des Bleus annoncera la liste des 34 joueurs qui prépareront le Tournoi des 6 Nations 2024 ce mercredi.