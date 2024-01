Mercredi prochain, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié annoncera le groupe des 34 joueurs qui prépareront le premier match du Tournoi des 6 Nations, le 2 février à Marseille, contre l’Irlande. Revue d’effectif.

C’est la rentrée. Mercredi (17 janvier), le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié annoncera une liste de 34 joueurs qui prépareront le premier match du Tournoi des 6 Nations, contre l’Irlande (vendredi 2 février à Marseille). Pas de grande révolution à attendre. Le patron des Bleus l’a clairement annoncé : "Cette génération avec qui on a travaillé depuis quatre ans est en route. Le dernier match du premier mandat face à l’Afrique du Sud, perdu d’un point (29-28), est un élément constitutif de son développement et un vécu collectif supplémentaire pour être meilleur. Nous souhaitons amener ce groupe en 2027. 80 ou 90 % de l’effectif ira (en Australie). Je considère que le développement idéal pour un joueur international est de huit ans, associés à une expérience collective solide." L’ossature du groupe France composé par le nouveau staff des Bleus, qui va doit revoir son fonctionnement en raison de la nouvelle convention signée entre la FFR et la LNR avec pour conséquences de n’appeler que 34 joueurs au lieu de 42 en début de semaine, devrait donc être peu ou prou celle ayant participé à la dernière Coupe du monde. Mardi dernier, Fabien Galthié s’est enfermé avec son staff à Marcoussis pour un premier comité de sélection. De nombreux cas ont été débattus.

Gabrillagues ou Lavault pour remplacer Flament ?

Il a notamment été question de trouver un successeur à Thibaud Flament. Le deuxième ligne du Stade toulousain, qui peut évoluer aussi bien à gauche qu’à droite de la deuxième ligne, ne sera pas de la partie pour la réception de l’Irlande. Blessé au pied lors de la victoire face à Cardiff le 9 décembre en Champions Cup (7-52) qu’il avait jouée dans son intégralité, il manquera le début de la compétition. Le nom du Parisien Paul Gabrillagues a alors été évoqué. Le capitaine du Stade français, qui compte 16 sélections en bleu mais dont la dernière apparition avec le maillot tricolore remonte au 20 octobre 2019 lors du quart de finale du Mondial au Japon, offrirait l’assurance d’un joueur porté sur le combat. Toutefois, Galthié ne l’a jamais convoqué. Voilà peut-être pourquoi le profil du Rochelais Thomas Lavault pourrait également être étudié. Ce dernier a l’avantage de connaître déjà le fonctionnement mis en place par le sélectionneur. Il avait honoré sa première cape lors de la tournée d’été au Japon en juillet 2022. Il était aussi de la feuille de match lors du premier match du Tournoi des 6 Nations 2023 face à l’Italie, sans entrer en jeu. Entre ces deux-là, le staff devra trancher ce mardi.

Au poste de pilier gauche, si Cyril Baille et Reda Wardi seront de nouveau appelés, il faut aussi à Galthié et ses adjoints trouver un remplaçant au toulonnais Jean-Baptiste Gros, blessé aux cervicales. Ce dernier a subi une intervention chirurgicale qui devrait le contraindre à rester éloigné des terrains encore de longues semaines. Pour le remplacer, plusieurs candidats postulent. À commencer par celui du Lyonnais Sébastien Taofifenua. Souvenez-vous. Ce dernier avait répondu au pied levé à l’appel de Fabien Galthié durant la préparation du Mondial quand, blessé, Cyril Baille pointait à l’infirmerie. Le petit "Tao" avait même joué le dernier match de préparation du XV de France contre l’Australie à la fin du mois d’août. Il avait justement remplacé Jean-Baptiste Gros à la 48e minute. Toutefois, les récentes performances de Dany Priso, un habitué aussi des rassemblements tricolores, ont été soulignées. Sans doute la place de troisième pilier gauche se jouera-t-elle entre ces deux-là.

Depoortere, le vent en poupe

Dans la ligne de trois-quarts, le Bordelais Nicolas Depoortere a le vent en poupe. Sacré champion du monde U20 l’été dernier, il enchaîne les performances probantes en Top 14 avec son club de l’UBB. Il pourrait être la véritable sensation de la liste de Fabien Galthié. D’autres éléments, habitués des rassemblements à 42 joueurs lors du premier mandat de Galthié, pourraient aussi s’inviter dans la liste des 34. Les noms de Romain Buros ou encore Matthis Lebel circulent. Celui de Léo Barré également, même si l’inconstance de ce dernier a parfois été soulignée.

À tout dire, les grandes nouveautés viendront assurément dans la deuxième partie de la saison. "Elle aura la vertu d’ouvrir le potentiel de l’équipe de France, avec 42 joueurs pour l’été, a annoncé récemment Fabien Galthié. Deux test-matchs contre l’Argentine (6 et 13 juillet), mais aussi deux rencontres avec une équipe de France développement, sans doute contre les Barbarians britanniques (le 22 juin) et face à l’Uruguay ou le Chili (match de milieu de semaine durant la tournée). Et là, certains vont se révéler, comme c’est toujours le cas."