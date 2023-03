Le Leinster, qui surfe sur une dynamique exceptionnelle cette année, bénéficie aussi des succès de la sélection irlandaise. Peu chahutés en phase de groupe, les hommes de Leo Cullen bénéficient d'un calendrier favorable en phase finale de Champions Cup. Au point de les voir déjà sacrés ?

À vrai dire, on a du mal à voir qui peut prétendre être plus fort que le Leinster, aujourd'hui dans le petit monde ovale. Le Stade toulousain ? Le Stade rochelais ? Difficile à dire, tant le grand chelem remporté par l'Irlande il y a deux semaines implique forcément de près ou de loin le Leinster. C'est bien simple, douze des quinze titulaires lors de la dernière journée contre l'Angleterre étaient de la province dublinoise. Et la vérité du terrain est bien celle des Irlandais, qui ont battu la France et les quatre autres nations du Tournoi.

Les Crusaders du nord

Ce n'est pas tout : en United Rugby Championship, le Leinster demeure invaincu après seize journées. Treize points le séparent des Stormers. On pouvait penser que le match d'après Tournoi, avec les internationaux en congé, qui plus est contre les redoutables Sud-Africains des Stormers, serait l'unique chance de voir les hommes de Leo Cullen tomber. Il n'en fut rien. Avec une équipe largement remaniée, les partenaires de Michael Ala'alatoa ont arraché le nul et auraient même pu glaner plus sans le manque de réussite face aux perches de Ross Byrne.

Le jeune talonneur John McKee, habituellement cantonné à un rôle de remplaçant, a su se montrer contre les Stormers. Icon Sport - Sportsfile

Avant la rencontre, John Dobson, le coach des Stormers, présentait son adversaire comme "les Crusaders du nord", tant leur domination est sans partage : "Pour moi, la référence dans le Sud a toujours été les Crusaders. Et je vois le Leinster comme les Crusaders du nord. Ils établissent les normes que nous les Stormers voulons atteindre en termes de réussite et de continuité. J'ai un immense respect pour le Leinster, qui est l'une des figures de proue du rugby mondial des clubs."

Mais quid de la Champions Cup ? Au-delà de leur supériorité, le Leinster a bénéficié de faits favorables pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. En clair, plus la phase de poule avançait, plus les équipes adverses n'espéraient rien de leur confrontation. Les cinq points empochés contre le Racing 92 au Havre ont effrayé Gloucester, venu dévêtu à Dublin, avec un score correspondant aux ambitions des "cherry and white" (57-0). De cette manière, les partenaires de Hugo Keenan ont eu la voie libre jusqu'à la première place du classement. Ainsi, ils recevront en huitièmes, puis en quarts et en demie en cas de qualification. Sans compter que la finale se disputera... Dans l'Aviva stadium !

Qui peut alors stopper cette machine, à l'origine de 148 points en trois matchs de poule ? Les cadres du Leinster, qui sont aussi ceux de la sélection irlandaise, n'ont pas connu la défaite depuis les phases finales de la dernière saison, soit contre La Rochelle en finale de Champions Cup à Marseille, et en demi-finale d'URC contre les Bulls de Jake White. Ces revers, qui ont nourri une grande frustration dans le groupe (sûrement à l'origine de ces performances hors-norme), ont aussi illustré son point faible. Une équipe très dense avec une bonne capacité à franchir peut enrayer le système. Reste à savoir qui aura ce coffre-là en phase finale de Champions Cup.