Montpellier a encore perdu cette saison, cette fois-ci à domicile face à Clermont. Une cinquième défaite consécutive qui plonge le MHR dans le doute. Arrivé cette saison au club, l'entraîneur Richard Cockerill est déjà sur la sellette même si le président Mohed Altrad a tenu à réaffirmer sa puissance à son staff. Pour le moment...

Toulon gagne, mais l'ambiance est tendue dans le Var. En conférence de presse, Pierre Mignoni a pris la parole pour répondre aux critiques des supporters à l'encontre du président Bernard Lemaître, le successeur de Mourad Boudjellal. En effet, certains fans du RCT avaient placardé dans l'enceinte Felix Mayol des stickers "RCT, direction démission", avant la rencontre gagnée contre le Racing 92.

On doit respecter Mourad Boudjellal pour ce qu’il a fait, on le respectera toujours. On doit respecter Lemaître. S’ils veulent donner pour que Bernard donne moins chaque mois... Il faut dire les choses.

La Rochelle était proche d'une nouvelle déconvenue, à domicile face à Bayonne. Mais le champion du monde des moins de 20 ans, Hugo Reus, entré à la 78e à la place d'Antoine Hastoy, a passé une pénalité à plus de 50 mètres à droite des poteaux. À l’issue du succès, son entraîneur Rémy Talès lui a rendu hommage :

Après un an de disette, l'ASM a de nouveau remporté un match loin du Michelin. Largement dominateurs en première période, les Clermontois ont subi le retour des Montpelliérains mais ils ont cette fois-ci tenu cette victoire. Satisfait, le manager Christophe Urios était tout de même inquiet pour son demi de mêlée Baptiste Jauneau, sorti sur blessure.

Apparemment c’est la même chose que la dernière fois contre l’Usap (blessure à la cheville), mais on ne connaît pas la gravité de la blessure. Pour Thibaud (Lanen), ce n’est pas grave, ce n’est que huit points de suture, ce n’est rien. C’est ce que tu te fais quand tu te cognes contre une fenêtre, donc ne vous affolez pas ! Baptiste, c’est plus emmerdant…

L'équipe en grande forme en ce début de saison, c'est la Section ! En venant à bout de l'UBB, les Palois ont enchaîné avec un cinquième succès en six rencontres. Le demi de mêlée Thibault Daubagna a souligné l'état d'esprit de son équipe et l'apport du public du Hameau.

C'est tout un groupe, bien au-delà des vingt-trois présents sur la feuille de match, qui prépare le match et cela nous permet de voir cet état d'esprit en ce moment à la Section paloise. C'est bien d'avoir cette combativité et cette rudesse notamment à la maison dans un stade quasiment comble encore une fois. On avait envie de rendre fier ce public que l'on sent très présent depuis le début de la saison. Cela nous pousse à être meilleurs.