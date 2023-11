Arrivé en conférence de presse, le manager du RCT a pris la parole sans question de journalistes. Il a notamment évoqué, avec franchise, les critiques touchants Bernard Lemaître.

Avant le succès face au Racing 92 (31-26), ce dimanche soir, Toulon a vécu une semaine sous pression. Des supporters ont placardé des affiches sur les panneaux libres de la ville : "Nous voulons XV Guerriers." Au matin de la rencontre, les anonymes ont collé des stickers assez explicites dont un qui a fait réagir le microcosme varois : "RCT, direction démission".

Qu'avez-vous à nous dire ?

Je vais faire un mot de deux minutes. On est contents d’avoir gagné. Il y a des moments importants dans une saison. Ce match est un moment important. Il est gagné. Il y en aura d’autres. Bravo aux joueurs. Ça n’a pas été parfait. Mais c’est bien. Je veux remercier les supporters. Ils sont venus, il y a eu du monde. On a senti derrière l’équipe. On a besoin d’un Mayol plein, et avec le sourire. Je les remercie de leur présence et de leur soutien. Je sais que les temps ne sont pas simples.

On vous écoute...

Je veux inviter les clubs de supporters, ici, à Mayol, jeudi soir. Ils font des sacrifices. Il y a des questionnements, des interrogations, sur l’équipe, et le club. J’ai envie de parler à cœur ouvert sur divers sujets. Je veux qu'ils donnent leur envie. Je veux partager sur ça. Je veux donner des vraies infos. Le club essaie de mieux communiquer notamment avec Twitch. J’aimerais inviter les gens qui ont mis des stickers à Mayol. Je ne veux pas qu’on se dispute. Déjà, je ne vois pas où il y a le feu. Ces gens se permettent de faire ça dans ce stade. Felix-Mayol doit se retourner dans sa tombe. Je n’ai jamais vu ça au club. J’ai 47 ans, je n’ai jamais vu ça. Ils sont invités c’est important tout comme les Causeries de la Rade (un podcast hebdomadaire sur l'actualité du RCT, NDLRà. J’ai écouté, je veux être invité d'ailleurs. Je veux échanger avec eux. Je veux qu’ils viennent avec les clubs de supporters sur tous les sujets divers et variés. Comment être ensemble et fédéré autour de cette équipe, plus que jamais.

On vous sent énervé...

Je ne supporte pas l’anonymat des gens. C’est contraire aux valeurs du club et à notre devise : courage, humilité. Nous sommes centenaires, on transmet. C’est important. Je veux citer deux phrases : retrouver ensemble notre identité. Je partage à 100% notre identité club RCT. On est en train de faire le travail depuis quelques mois notamment avec RCT Passion. J’ai besoin de soutien dans ces actions notamment de bénévoles. Autre chose pour le : "Direction démission". Je me sens concerné aussi. Si je dois démissionner, je partirais sans problème. Je suis en mission. Quand on tape sur moi, c’est le jeu. Je n’ai pas peur de partir, ou de me faire virer. Ça fait partie du jeu. J’en ai rien à faire, de manière sincère. Je suis en mission pour tout donner. Par contre, il faut arrêter de manquer de respect à Bernard Lemaître.

Comment expliquez-vous les critiques ?

Je connais deux personnes qui ont investi de l’argent personnel : Mourad Boudjellal et Bernard Lemaître. Ce n’est pas parce qu’on met de l’argent qu’on mérite du respect, mais quand même. S’il y a des gens qui veulent mettre des millions chaque mois... Ils sont les bienvenus. Ce n’est pas que de l’argent, c’est beaucoup de santé et d’énergie. Ça mérite le respect, j’en suis sûr. On doit respecter Mourad Boudjellal pour ce qu’il a fait, on le respectera toujours. On doit respecter Lemaître. S’ils veulent donner pour que Bernard donne moins chaque mois... Il fait dire les choses. On veut trouver une unité au stade, sur la pelouse c’est ma responsabilité. S’il n’y en a pas je prends les coups, et c’est normal. Si les gens aiment le club, on se voit jeudi soir à Mayol. À Mayol, il faut toucher. Je ne veux pas faire polémique. Je ne veux pas faire zorro. Ils viennent face à moi, on trouvera des solutions ensemble. Des gens ont des idées qui peuvent être bénéfiques. On peut travailler ensemble.