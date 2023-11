L'entraîneur des trois-quarts rochelais salue le sang-froid de son jeune ouvreur Hugo Reus, auteur du coup de pied de la gagne, face à Bayonne, samedi soir (18-15), mais aussi l'apport des internationaux, le caractère des troupes et la détermination de Teddy Thomas.

Que ressortez-vous de cette partie étriquée, acharnée et finalement remportée in extremis ?

C’était encore un match dur. Ce qu’il faut en retenir, ce sont les quatre points. L’équipe était dans une situation où elle se devait de gagner. Comme à "Oyo", ce n’était pas beau. Après avoir été chercher un point de bonus, on a obtenu la pénalité de la gagne toute à la fin. J’espère que notre saison est lancée.

Comment jugez-vous le retour de vos Mondialistes ?

Les internationaux ont fait du bien. Ils doivent encore retrouver leurs repères et des automatismes. On l’a vu sur certaines séquences sur lesquelles ils se sont trompés de système. Mais ils ont apporté au niveau de la confiance et ont amené une nouvelle dynamique après cinq premiers matchs un peu compliqués. Ils ont répondu présent.

Leur retour était-il, comme on l’a entendu dire, plutôt prévu pour la venue de Bordeaux, dans une semaine ?

Je ne sais pas s’ils auraient tous repris la semaine prochaine. La situation et les blessures ont en tout cas fait qu’on avait besoin d’eux dès ce week-end. Ils ont tous repris lundi et ont vite dû basculer.

Sur la fin, l’expérience a semblé payer même si le contenu restait brouillon. La différence s’est-elle faite là-dessus ?

À la mi-temps, on a dit aux joueurs que ce serait une bataille et que ça se jouerait sur rien. Nous avions eu de bonnes infos sur le vent. Ça a été déterminant car il a tourné à la pause. Les Bayonnais ont été acculés et ont eu du mal à se sortir de notre pression. Puis il y a eu cette balle de match. Il faut féliciter Hugo. À 20 ans, il est entré et il l’a mise alors qu’il n’avait pour ainsi dire pas touché un ballon (il avait au préalable trouvé une pénaltouche, N.D.L.R.). Félicitations à lui.

Avez-vous senti de la fébrilité dans vos rangs avant cette heureuse fin de partie ?

Je ne sais pas si c’est ça. Il y a eu 20 bonnes premières minutes. Puis ça a fait 9-3, 9-6 et on a commencé à douter. Comme face à Castres... Il n’y avait pas de rythme, c’était un match bizarre. Est-ce la peur de gagner ? Je ne sais pas. Le début de saison fait que l’équipe n’est pas encore en confiance. Mais elle a su faire preuve de caractère.

Il vous faudra confirmer face à l’UBB dimanche prochain. En espérant, cette fois, que la météo soit favorable...

Ce serait bien, oui (sourire). Ça aiderait à tenir le ballon et à jouer. Ça fait trois matchs de suite que l’on a droit à des conditions difficiles qui ne permettent pas de mettre du rythme. On ne prend pas énormément de plaisir depuis quelques matchs et on n’en donne pas non plus.

Au moins, l’adaptation de la charnière a été plutôt bonne, avec de nombreux jeux au pied dans le dos de la défense et une occupation plutôt efficace...

Stratégiquement, c’était pas trop mal, oui. Nous avions identifié qu’il y avait pas mal d’espaces pour des passes au pied. Antoine (Hastoy) l’a bien lu et vu. S’il avait pu les mettre une ou deux fois dans la course des ailiers, ça aurait été mieux. Il y a deux fois où on aurait pu marquer. La charnière a plutôt bien pesé.

Sous la pluie, Teddy Thomas a réussi à se rendre utile. Comment jugez-vous son match ?

Teddy est sur une bonne dynamique. Il fait évoluer son jeu. Il a faim de ballon et il court après cet essai qui le fuit. Il avait marqué un essai qui avait été refusé à Montpelier. Là, si les jeux au pied sont plus profonds dans en-but, ça aurait pu le faire. Il est sur la bonne voie, il faut qu’il continue comme ça. Il peut être une arme redoutable s’il est confiance.