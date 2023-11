Après la cinquième défaite d'affilée de Montpellier, concédée face à Clermont, Mohed Altrad a pris la parole assurant que le club "ne descendrait pas en Pro D2" mais qu'une réaction était très vite attendue, sous peine de changements potentiels dans le staff.

La crise gronde à Montpellier. Même si Richard Cockerill a lancé un "non" autoritaire à cette affirmation suite à la défaite du MHR face à Clermont (17-20), des changements sont très attendus par Mohed Altrad. Le président du club héraultais veut encore accorder sa clémence à court terme, mais pas plus, comme il le confie dans Midi Libre. "Ça ne sert à rien de changer. Quand c’est comme ça, je pense qu’il faut être patient. Après, si dans trois semaines il y a trois nouvelles défaites, ça ne sera peut-être pas la même chose. Les coaches font le maximum. Je ne pense pas que les joueurs jouent moins bien parce qu'ils ne veulent pas bosser avec Cockerill". Arrivé cet été à Montpellier, l'entraîneur anglais peine à marquer les Cistes de son empreinte. Le MHR n'a plus gagné depuis le 20 août dernier, face à La Rochelle. Cinq défaites de suite ont plongé le club à la treizième place.

Arthur Vincent et ses coéquipiers sont attendus au tournant à Perpignan. Icon Sport - Icon Sport

On ne descendra pas en Pro D2

Juste avant de se déplacer à Perpignan dans un contexte bouillant, Mohed Altrad veut malgré tout rassurer les supporters montpelliérains. "On ne perd que de trois points contre le Racing (16-19) et Clermont (17-20). C'est peu, même si l'impact au classement est important. Il n'y a que Toulouse où on se rate complètement. Dire qu'il y a le feu partout, je n’y crois pas. J’ai fait parler quelques joueurs. J’ai renouvelé ma confiance à tout le monde. C’est la même équipe que l’année passée, quasiment" poursuit le président du MHR. "Attention, je ne ferme pas les yeux sur les cinq défaites. Depuis que je suis au club, ça fait très longtemps que ça ne nous est pas arrivé. On ne descendra pas en Pro D2 hein. Il y a ces petites choses à régler. Je suis conscient de la situation hein, je suis réaliste".