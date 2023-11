La Section paloise a enchaîné un cinquième succès en six rencontres. Thibault Daubagna, le demi de mêlée béarnais, a souligné l'état d'esprit de son équipe portée par un public qui est toujours plus nombreux au Hameau.

Cinquième victoire consécutive pour la Section. Comment le vivez-vous ?

Ce soir, le contrat est rempli, dans des conditions difficiles pour jouer au rugby. On s'y attendait en préparant le match, on savait que ce serait un rude combat et ça a été le cas. On savait qu' fallait gagner le territoire et etre discipliné. Nous avons su répondre là-dessus et ça nous a permis de construire notre victoire.

Avez-vous eu peur en début de seconde période quand l'UBB est parvenue à revenir à deux points ?

On a eu un temps faible à la reprise après la mi-temps. Nous avons subi et l'UBB s'est mise à jouer. Mais, nous avons su reprendre le fil du match et nous avons toujours eu la main sur le score, ce qui nous a permis de gérer cette avance. Ce soir, c'est très positif sur notre gestion, notre conquête et notre défense cohérente.

Cette défense cohérente est-elle à mettre au crédit d'une confiance nouvelle ?

Cela en fait partie. Les garçons sur le banc qui sont entrés en jeu nous ont fait beaucoup de bien aussi. C'est tout un groupe, bien au-delà des vingt-trois présents sur la feuille de match, qui prépare le match et cela nous permet de voir cet état d'esprit en ce moment à la Section paloise. C'est bien d'avoir cette combativité et cette rudesse notamment à la maison dans un stade quasiment comble encore un fois. On avait envie de rendre fier ce public que l'on sent très présent depuis le début de la saison. Cela nous pousse à être meilleurs.

Vous aviez connu une série de 6 victoires en 2018 avec la Section, voyez-vous des similitudes avec cette saison ?

C'est compliqué de comparer. Il y a des bases qui sont là sur lesquelles nous pouvons construire avec de la confiance et des automatismes qui s'installent. Mais on se construit sur un climat d'humilité. Nous n'avons disputé que six matchs et nous avons beaucoup reçu. Nous avons bien su gérer les matchs mais le plus dur maintenant est de maintenir ce niveau de confiance. Il me tarde de voir ce que ça va donner pour la suite.

Avec notamment un derby face à Bayonne la semaine prochaine...

On va profiter ce soir et on sait qu'un gros challenge nous attend la semaine prochaine. Mais on va attendre lundi pour se pencher sur ce rendez-vous.