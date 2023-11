Le succès arraché par les Maritimes à l’Aviron bayonnais, ce samedi (18-15), est marqué du sceau du jeune ouvreur, qui a converti la balle de match d’une partie qui n’aura pas fait la part belle au jeu de ligne.

Les tops

Hugo Reus

Il n’a joué que trois minutes mais a converti la balle de match avec l’aisance et la maestria des plus grands. Sur une pénalité en mêlée gagnée par l’axe droit de Uini Atonio, l’ouvreur espoir a désigné les poteaux, de 45 mètres, en coin. Et il s’est acquitté de sa tâche sans sourciller. Un acte fort, très fort, qui lui a valu des "Hugo, Hugo" du public au coup de sifflet final.

Pierre Huguet

Le flanker bayonnais a été précieux pour permettre aux siens de rester au contact en première période et il a continué sur le même tempo après le repos. Son abattage défensif a été déterminant et il a été un des avants basques les plus entreprenants balle en main.

Grâce à une ultime pénalité d'Hugo Reus, entré à la 77ème minute, La Rochelle s'en sort inextremis face à Bayonne (18-15). Dans des conditions dantesques, aucun essai n'a été marqué de part et d'autre.



Le résumé du match > https://t.co/45vkb2ZD86 pic.twitter.com/3SsEN4anYn — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 11, 2023

Teddy Thomas

Ce n’était clairement pas un match pour les ailiers. Sous le déluge, l’international s’est rendu utile à sa manière : en gagnant les impacts en défense, en étant en poursuite sur chaque ballon et en se battant dans les airs. Sur deux jeux au pied d’Antoine Hastoy, il ne lui a manqué que quelques centimètres pour inscrire un essai.

Federico Mori

L’Italien, aligné pour la première fois, a été déterminant. Il a pleinement répondu présent en défense et il s’est surtout signalé par un des rares franchissements de la partie, au cœur du terrain, qui a un temps permis aux visiteurs de prendre les devants.

Les flops

Pieter Scholtz

Le Sud-Africain a passé un sale quart d’heure sur la pelouse du champion d’Europe. Pénalisé à trois reprises, le pilier gauche a été grandement impliqué dans la fin de match qui n’a pas souri à ses partenaires.

UJ Seuteni

On n’a pas encore retrouvé le UJ Seuteni de la saison dernière. Le Samoan a été pris à défaut à plusieurs reprises en défense et, offensivement, il n’a guère eu l’occasion de faire parler sa vista. Le numéro 13 rochelais aura besoin de quelques matchs pour retrouver ses sensations, à l’image de la plupart des internationaux maritimes.

Manuel Leindekar

Le deuxième ligne s’est peu mis en valeur ce samedi. Pénalisé à deux reprises, il n’a pas su, avec ses partenaires du pack, contenir les groupés-pénétrants maritimes, qui ont usé la défense basque.