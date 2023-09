Si Antoine Dupont retrouvera le groupe du XV de France ce samedi, huit jours après son opération due à une fracture maxillo-zygomatique, le demi de mêlée et capitaine ne postulera pas pour le dernier match de poule contre l'Italie, vendredi prochain à Lyon. Voici les explications.

C’était plus que pressenti depuis quelques jours, ce fut désormais officialisé par un communiqué de la FFR : Antoine Dupont, victime d’une fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie il y a neuf jours et opéré la nuit suivante à l’hôpital Purpan de Toulouse, retrouvera le groupe du XV de France ce samedi à Aix-en-Provence. Voilà donc le grand public fixé sur le retour du capitaine des Bleus auprès de ses partenaires, lequel a été autorisé à "reprendre une activité physique progressive dirigée" à partir de dimanche. Reste maintenant à savoir quand le demi de mêlée reviendra à la compétition, et foulera de nouveau les pelouses en match officiel dans cette Coupe du monde. Pour un éventuel quart de finale ? Ou dès l’Italie, vendredi prochain à Lyon ? Comme l’avait laissé entendre le co-entraîneur des avants William Servat mardi en conférence de presse, l’hypothèse n’était pas écartée en début de semaine : "Je n’ai pas forcément trop de doute sur sa capacité à jouer un quart de finale. C’est plutôt le match de l’Italie qui m’interroge." Attention, il ne s’agissait alors pas de se projeter sur la présence de Dupont pour le dernier match de poule, simplement de ne pas l’exclure. En réalité, l’aveu du technicien reflétait l’état d’esprit général du staff à cet instant, à savoir que les nouvelles émanant de leur joueur étaient très positives et poussaient à un optimisme certain pour la suite.

Prudence et projection

Voilà pourquoi, pendant quarante-huit heures et alors que les Bleus n’avaient aucun match au programme ce week-end, rien n’était réellement acté pour la reprise de Dupont. Pas question de se précipiter, surtout qu’il fallait suivre les avis médicaux. "Il sera raisonnable d’attendre un petit peu, ajoutait même Servat mardi. […] Il est évidemment exclu de prévoir quoi que ce soit tant qu’on n’a pas échangé avec lui et en attendant les recommandations médicales." Déjà, l’intéressé devait recevoir un premier feu vert de la part du Professeur Lauwers, qui l’a opéré. En l’occurrence, le Toulousain a vu le chirurgien ce vendredi et l’a obtenu. Pour autant, la décision avait déjà été arrêtée au sein de l’encadrement tricolore, avant de laisser deux jours de repos à leurs troupes (vendredi et samedi) : Dupont ne jouera pas contre l’Italie. Ce fut d’ailleurs la tendance livrée à la presse, jeudi en fin de journée, par le manager santé Bruno Boussagol : "Je ne pense pas qu’on puisse le voir contre l’Italie."

Certes, il s’est bien gardé d’annoncer un forfait ferme et définitif, mais le staff avait besoin d’avancer dans ses choix sportifs et stratégiques, avant de reprendre l’entraînement ce dimanche (eu égard au protocole commotion engendré par sa sortie contre la Namibie), en vue du duel contre la Squadra Azzurra. Face à nombreuses inconnues qui entourent le cas d’Antoine Dupont à court terme et face à la prudence qu’il s’agit d’observer dans pareil contexte, le « chouchou des Français » ne sera donc pas sur la pelouse à Lyon dans six jours. Il faudra donc patienter jusqu’à un éventuel quart pour revoir le joueur avec « son » numéro 9 dans le dos, ce qui laisserait neuf jours de plus pour travailler physiquement. "Il semblerait qu’Antoine puisse postuler très rapidement sur les feuilles de matchs de l’équipe de France", avait aussi expliqué Servat mardi.

Lucu vers une titularisation

Comme révélé dans les colonnes de Midi Olympique lundi dernier, c’est Maxime Lucu qui devrait débuter derrière la mêlée contre l’Italie. Si la concurrence représentée par Baptiste Couilloud s’est accrue récemment, renforcée par l’excellente entrée en jeu du Lyonnais à Marseille face à la Namibie, le Bordelais conserverait une longueur d’avance dans la hiérarchie et le voilà donc pressenti pour connaître une sixième titularisation en équipe nationale (il compte dix-neuf sélections). Doublure de Dupont depuis plus de deux ans chez les Bleus, Lucu a apporté des garanties par le passé, notamment sur sa dernière demi-heure face aux champions du monde sud-africains en novembre 2022, quand le XV de France l’avait emporté sur le fil après avoir surmonté l’expulsion de… Dupont.