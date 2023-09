Pour tout savoir sur Antoine Dupont

Découvrez Antoine Dupont, le demi de mêlée du XV de France et du Stade toulousain. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 26 ans Taille et poids : 1.74 m et 86 kg Poste : Demi de mêlée Sélections : 49 sélections Club : Stade toulousain Palmarès : Top 14 2019, 2021, 2023 (Stade toulousain) ; Champions Cup 2021 (Stade toulousain) ; Oscar d'Or Midi Olympique 2019, 2020, 2021, 2022 ; Oscar Monde Midi Olympique 2021, 2022, 2023 ; Meilleur joueur du Monde World Rugby 2021 ; Prix EPCR du joueur européen de l'année 2021 ; Meilleur joueur du Tournoi des Six Nations 2020, 2022, 2023 Son parcours Né à Castelnau-Magnoac, Antoine Dupont a toujours été lié au rugby. Il découvre le ballon ovale à 4 ans, dans le club de son village le Magnoac FC. En cadet, le Gersois rejoint le FC Auch et va même participer à la finale de championnat de France espoirs quelques années plus tard. Il rejoint ensuite le Castres Olympique, où il devient rapidement la doublure de Rory Kockott. Durant trois saisons, son niveau impressionne déjà à son jeune âge, et lui permettra d'accéder à l'équipe de France en 2017 lors du Tournoi des 6 Nations. L'été de cette même année, il part au Stade toulousain, où il explose aux yeux du monde entier avec notamment trois titres en Top 14. Ses points forts Antoine Dupont a la panoplie du joueur de rugby absolu. Accélérateur de particules, il met toute son équipe dans l'avancée dès qu'il touche le ballon ou presque. Puissant pour son gabarit, il est aussi extrêmement rapide et est doté d'un QI rugby largement au-dessus de la moyenne, ce qu'il lui permet d'être toujours bien placé. En défense, le joueur de 26 ans excelle pour un demi de mêlée avec une activité défensive impressionnante. Derrière les rucks, il a désormais une très belle longueur de jeu au pied, des deux pieds qui plus est. Lui et la Coupe du monde 2023 Antoine Dupont est pressenti comme LE facteur X. Meilleur joueur du monde, il doit emmener ses coéquipiers dans son sillage. Capable de changer le cours d'un match sur une action, le capitaine des Bleus est attendu au tournant. Une partie des espoirs de l'équipe de France est dans la qualité de ces matchs. Si le capitaine tricolore soulève le trophée Webb-Ellis au soir du 28 octobre, il devrait être un grand artisan de cette réussite.