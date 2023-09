Si Antoine Dupont sera de retour à l’entraînement dimanche et si sa présence contre l’Italie n’avait pas été totalement exclue, les Bleus ont vécu une semaine sans leur capitaine et leader emblématique, lequel doit aussi se concentrer sur lui. Il fut donc l’heure pour les autres cadres de prendre le relais.

L’histoire est parfois foutue ainsi, remplie de signes prémonitoires pour les superstitieux, d’étranges hasards pour les autres. C’est déjà sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille, moins d’un an plus tôt, qu’Antoine Dupont avait connu son premier principal coup dur sous le maillot de l’équipe nationale. Là, à la faveur d’un retour défensif face aux Springboks en novembre 2022, il avait été emporté par son élan et avait vu Cheslin Kolbe basculer par-dessus lui pour retomber sur la tête. Carton rouge pour le capitaine des Bleus à la 48e minute, le seul de sa carrière jusque-là. Voilà à peine huit jours, c’est seulement deux minutes plus tôt que le Toulousain a quitté la pelouse de l’enceinte phocéenne, cette fois victime d’un terrible choc au niveau de la pommette et d’une fracture maxillo-zygomatique, qui a entraîné une intervention chirurgicale un peu plus de vingt-quatre heures plus tard au CHU de Purpan. Pourquoi ce parallèle ?

Parce que, face aux champions du monde en titre, les Bleus étaient parvenus à surmonter l’immense handicap représenté par la perte de leur meilleur joueur, pour l’emporter sur le fil (30-26) à la grâce d’un final époustouflant. "Contre l’Afrique du Sud, Antoine n’était plus sur le terrain et vous vous souvenez tous du match, rappelait cette semaine William Servat, en charge de la conquête. Nous avions réussi quelque chose de grand malgré ce fait de jeu. Nous continuerons à le faire." Ce jour-là, Charles Ollivon lui avait succédé en cours de rencontre, avec l’assurance et l’expérience que chacune devine. Voilà d’ailleurs une exceptionnelle garantie pour le staff et pour Fabien Galthié en particulier.

Ollivon, l’autre chef de file

En début de semaine, rien n’indiquait qu’Antoine Dupont ne serait pas sur la feuille de match, vendredi prochain contre l’Italie à Lyon (voir ci-contre). Mais, quoi qu’il en soit, l’incertitude va demeurer quelques jours et, surtout, le demi de mêlée aura été privé d’une semaine de vie commune avec le reste du groupe. C’est peu, sur le strict plan sport, mais c’est long sur celui humain, ramené à l’échelle d’une Coupe du monde. Et, pendant ce temps, il a fallu prendre le relais, d’autant que la blessure de l’habituel capitaine avait forcément atteint le moral des troupes. En ce sens, le troisième ligne de Toulon a naturellement joué son rôle de patron en interne, comme il l’a aussi fait au stade Vélodrome l’an passé et la semaine dernière. Il est d’autant plus légitime qu’il fut le premier capitaine de l’ère Galthié, lequel était tombé sous son charme lors du Mondial 2019 au Japon.

S’il avait délaissé cette responsabilité sur décision de l’encadrement, après sa grave blessure au genou l’ayant privé de la tournée de novembre 2021 puis du grand chelem en 2022, Ollivon a toujours joui d’une grande aura au sein de la sélection, ce qui lui a valu de retrouver la fonction lors de la tournée estivale au Japon en 2021, ou contre cette même équipe nipponne à l’automne suivant, en l’absence à chaque fois de Dupont. Si le Toulousain n’est pas dans le XV de départ dans une semaine à Lyon, c’est encore Ollivon qui enfilera le "brassard".

La "bande à Dupont"

De toute façon, pour la première fois de son parcours en Bleu, Dupont aura bien assez à s’occuper de lui et à se concentrer sur son retour à la compétition pour perdre de l’énergie dans d’autres tâches. Et, outre Ollivon, il peut compter sur ses plus fidèles lieutenants pour l’épauler. Car les autres cadres du groupe France sont tous des proches : son meilleur pote Anthony Jelonch, colocataire en équipe nationale avec Gregory Alldritt, lequel a aussi évolué avec Dupont à Auch durant sa jeunesse, mais aussi Julien Marchand et Cyril Baille qui sont des intimes, ou encore Gaël Fickou avec qui il a joué au Stade toulousain. Tous ceux-là, avec Dorian Aldegheri et Pierre Bourgarit, avaient par exemple partagé un repas avec les familles au camping de Seignosse en août. Ce qui en dit long sur les liens qui les unissent…

"Ce n’était pas de la camaraderie mais de l’amitié forte et vraie, nous avait confié Pierre Baille, papa de Cyril, présent au fameux repas. Celle qui peut être décisive lorsque les coups durs arrivent." Ils en ont vécu un mais, "Toto" (surnom de Dupont, NDLR) fragilisé, le royaume est bien gardé. "On a un groupe fort avec pas mal de leaders", promet François Cros. "Quand certains cadres ne sont pas là, d’autres émergent, reprend Servat. Regardez Anthony Jelonch, devenu capitaine d’une équipe de France qui s’était imposée en Australie. C’est la même chose avec Gaël Fickou et 80 sélections, Grégory Alldritt qui se densifie avec le capitanat qu’il fait plus qu’assumer à La Rochelle, etc. C’est un lot de confiance pour nous. Même si le départ d’Antoine nous a touchés parce qu’il est une belle personne et qu’on compte sur lui pour la suite, nous avons encore des leaders." Dont l’importance est aujourd’hui capitale.