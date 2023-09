La Fédération française de rugby a communiqué ce samedi matin la réintégration d'Antoine Dupont dans le groupe France ce samedi. Le demi de mêlée et capitaine du XV de France est "autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée".

Organisée hier, la visite post-opératoire d'Antoine Dupont auprès du professeur Lauwers a Purpan a accouché d'une bonne nouvelle puisque le capitaine des Bleus a été autorisé à "reprendre une activité physique progressive dirigée" selon les mots du communiqué de la FFR. Étant précisé que cette reprise d'activité se fera "sous contrôle du staff médical du XV de France", Antoine Dupont va effectuer très rapidement son retour au sein du groupe, très probablement d'ici ce soir, afin de pouvoir accompagner ses partenaires qui bénéficiaient de deux jours off ces jeudi et vendredi. Pour rappel, il avait été victime d'une fracture maxillo-zygomatique suite à un choc avec le Namibien Johan Deysel, à la suite de quoi il avait été opéré. Il lui a été posé deux plaques au niveau de la mâchoire.

Des étapes à respecter

Cela ne veut pas dire que le demi de mêlée et capitaine des Bleus sera de la partie face à l'Italie, vendredi prochain pour le dernier match de poules. Mais c'est de bon augure puisqu'il va pouvoir reprendre l'entraînement progressivement. Pour ce qui est d'une reprise totale de l'activité rugby, plusieurs étapes seront encore à respecter. La première d'entre elles résidera en un examen neurologique commandé par le docteur Philippe Turblin, le violent choc subi par Dupont ayant, au-delà de la fracture, généré un protocole commotion. "Antoine aura cet examen dès son arrivée, ce qui l’autorisera à reprendre ou non son activité physique, précisait jeudi le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol. On l’accompagne et on espère un retour rapide, mais sa reprise sera d'abord conditionnée par son protocole HIA3. Il n’a pas décrit de séquelles par rapport à ça, mais il est logique qu’il subisse en premier lieu cet examen avant de reprendre."

Pour rappel, sans symptômes particuliers révélés par l'examen neurologique, Dupont doit pouvoir reprendre 10 jours après son choc, soit précisément... ce dimanche. Un retour qui, comme expliqué, "se fera de manière progressive, d’abord sur vélo, expliquait Boussagol. Elle sera aussi conditionnée à son ressenti, on ne va pas le mettre en situation d’échec. Il passera forcément par une phase de réathlétisation parce qu’il a passé une semaine à l’arrêt. On prévoit aussi des entretiens avec notre partie psychologique." Plus que jamais, en tout cas, Antoine Dupont semble sur les bons rails pour postuler au potentiel quart de finale des siens.