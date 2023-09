William Servat a donné des nouvelles d'Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France rejoindra le reste du groupe France vendredi ou samedi a confirmé l'entraîneur des avants, et "pourrait postuler rapidement sur les feuilles de match".

Le retour d'Antoine Dupont se précise ! Après son opération d'une fracture maxillo-zygomatique au visage vendredi dernier au lendemain de sa blessure face à la Namibie, le capitaine de l'équipe de France poursuit sa convalescence. En conférence de presse, l'entraîneur des avants William Servat a évoqué le cas Dupont. Et on peut dire que l'ancien talonneur est plutôt optimiste ! "Antoine va nous rejoindre durant le laps de temps des deux jours de repos vendredi et samedi et sera là pour l'entraînement de dimanche. Il semblerait qu'il puisse postuler rapidement sur les feuilles de match"

Déjà présent face à l'Italie ?

Si son retour était envisagé pour la phase à élimination directe, et notamment un quart de finale en cas de qualification, Antoine Dupont pourrait même rejouer dès le dernier match de la phase de groupes face à l'Italie le 6 octobre prochain. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre William Servat : "Je n'ai pas trop de doutes sur la capacité d'Antoine de revenir pour le quart de finale. Aujourd'hui je m'interroge plus sur le match de l'Italie. Il est raisonnable d'attendre un peu !"

Pour rappel, le demi de mêlée est sorti à la 45ème minute du match face à la Namibie jeudi 21 septembre dernier. Touché à la pommette, il avait passé la nuit à l'hôpital privé de Provence, avant de rejoindre Toulouse le lendemain pour se faire opérer. Forcément, son cas a suscité depuis beaucoup d'inquiétudes, mais le capitaine avait tenu à rassurer tout le monde dans un message publié sur les réseaux sociaux : "Touché mais pas coulé. Show must go on (le spectacle doit continuer, en français). Hâte de retrouver le groupe. Merci pour vos messages".

Pour ce genre de blessure, les experts évoquaient une durée d'indisponibilité allant de quatre à six semaines. S'il joue face à l'Italie (6 octobre), le leader de l'équipe de France serait de retour au plus haut niveau seulement quinze jours après sa fracture. Servat a tenu tout de même à se montrer prudent, même si les bonnes nouvelles s'enchaînent depuis quelques jours pour Antoine Dupont.