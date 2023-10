Le capitaine des Bleus a fait son retour au sein du groupe France la nuit dernière à Aix-en-Provence et va pouvoir reprendre l'entraînement. Seulement, d'après un sondage Odoxa, 56 % des Français préféreraient ne pas voir le demi de mêlée lors d’un éventuel quart de finale pour mieux le préserver pour la demie.

"On peut assimiler ça au rendez-vous d'une vie", confiait Antoine Dupont au sujet de la Coupe du monde dans les colonnes du Midi Olympique au soir de récupérer son Oscar Monde lors de la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique. "Parfois tu te fais la rétrospective et tu te rends compte de la chance que tu as de représenter ton pays. Petit, quand je jouais dans mon jardin, j’aurais donné tout l’or du monde pour être là." Plus de trois mois plus tard, le capitaine du XV de France est de retour en Bleu après quelques jours de repos. C'est qu'il s'en est passé des choses depuis le 21 septembre et ce fameux match contre la Namibie qui restera gravé, non pas pour son tableau d'affichage historique (96-0), mais davantage pour la blessure du guide français qui lança un véritable "feuilleton Dupont".

Si toute la France eut peur du forfait définitif de son meilleur joueur, les nouvelles sont bonnes depuis son opération au lendemain du choc tête contre tête contre Johan Deysel : Antoine Dupont pourra rejouer dans ce Mondial, et reprendra même l'entraînement (adapté) dès ce dimanche. Qu'en pensent les Français ? D'après un sondage Odoxa pour Winamax et nos confrères de la radio RTL, 56 % des sondés (sur un échantillon de 1 005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus) ne souhaitent pas voir Antoine Dupont sur le terrain pour disputer un quart de finale en cas de qualification vendredi prochain contre l'Italie.

À lire aussi : Arrivée nocturne pour Antoine Dupont à Aix-en-Provence !

Des Français inquiets pour la santé du capitaine

Ce constat fait, quelles en sont les raisons ? Toujours selon le sondage, 74 % des Français interrogés s'inquiètent pour la santé du capitaine du XV de France en cas de reprise le week-end du 14 octobre, soit 23 jours après sa fracture maxillo-zygomatique. 68 % d'entre eux s'alertent même pour la suite de sa carrière, et 76 % ne l'imaginent pas à son meilleur niveau pour affronter l'Afrique du Sud, l'Irlande ou l'Écosse. Pour le remplacer face aux Transalpins lors du dernier match de la phase de groupes, le staff français devra trancher entre Baptiste Couilloud et Maxime Lucu. À cette question, ils sont 59 % à préférer le Lyonnais contre seulement 40 % pour le demi de mêlée de l'UBB.