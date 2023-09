Ce mardi après-midi, le coentraîneur du XV de France William Servat a donné des nouvelles très rassurantes d'Antoine Dupont, opéré vendredi soir après sa fracture maxillo-zygomatique. S'il avance une certaine prudence, le technicien annonce son retour rapide avec ses coéquipiers et se montre optimiste quant à le voir rapidement reprendre la compétition. Et il appelle tout son groupe à ne pas perdre de vue l'objectif prioritaire, à savoir le match face à l'Italie.

Charles Ollivon a écourté son entraînement lundi et était ménagé ce mardi. Qu’en est-il ?

Au tout début d’entraînement hier (lundi), il a ressenti une légère contracture au mollet. Par mesure de précaution, on a souhaité le ménager alors que lui voulait s’entraîner. Dans dix jours, il y a un match important. On a préféré le préserver.

Quelles sont les nouvelles d’Antoine Dupont ?

Antoine va très bien aujourd’hui. L’opération s’est très bien passée, il est évidemment en train de se reposer. Il sera de retour avec nous pour l’entraînement de dimanche. Vendredi et samedi étant des jours de repos, il aura le temps de revenir dans ce laps de temps.

Savez-vous déjà ce qu’il pourra faire ou non à l’entraînement ?

Il va nous rejoindre le week-end prochain. Mais la première des précautions, c’est de prendre soin des personnes qu’on entraîne et qu’on aime. Pour les entraîner, il faut les aimer. Je pense qu’Antoine, tout naturellement, reprendra l’entraînement à son rythme, avec bien sûr la volonté qu’il revienne le plus vite possible, disons dans le meilleur des cas. Mais il est évidemment exclu de prévoir quoi que ce soit tant qu’on n’a pas échangé avec lui et en attendant les recommandations médicales. Il semblerait qu’Antoine puisse postuler très rapidement sur les feuilles de matchs de l’équipe de France.

Êtes-vous optimiste quant à sa capacité à jouer un quart de finale ?

En fait, je n’ai pas forcément trop de doute sur sa capacité à jouer un quart de finale. C’est plutôt le match de l’Italie qui m’interroge. Mais il sera raisonnable d’attendre un petit peu. Après, on parle beaucoup d’Antoine mais l’équipe de France se bâtit depuis quatre ans avec de nombreux matchs sans Antoine. Je vous avoue que ça fait mal au cœur de le voir sortir et souffrir, je ne vais pas dire l’inverse. Quand Paul Boudehent sort, ça me fait mal au cœur aussi. Antoine est bien sûr un joueur exceptionnel mais nous avons une force collective, une expérience, une maturité. Antoine est sur le point de revenir, on n’a pas de doute là-dessus, et l’équipe de France se porte bien. On fera en sorte d’être le plus performant possible.

Quand certains jugent qu’un retour d’Antoine Dupont d’ici trois semaines ne serait pas raisonnable, ou serait dangereux, qu’en pensez-vous ?

Sont-ils chirurgiens ? Docteurs ? J’avoue que je ne suis pas chirurgien. Nous ne sommes pas dans une discussion de PMU du dimanche matin. Des médecins ultra-compétents l’ont vu, ont pris la décision de faire une opération. Vous savez, Fabien Barthez était avec nous à l’entraînement aujourd’hui. Même si c’est un sport différent, il nous disait qu’il avait été opéré de la même chose quand il était à Manchester, après un match de Coupe d’Europe, et il avait joué dix jours après. Je pense que les progrès de la médecine sont aussi là. Antoine a été opéré, avec la pose d’une plaque. Alors, les "on dit" ou les gens qui discutent de ces sujets... Soyons raisonnables et laissons les spécialistes parler de ces choses-là. Essayons simplement d’accueillir les informations et de respecter les gens.

Comment se sentent Maxime Lucu et Baptiste Couilloud ?

Très bien. Ce sont des joueurs qui sont partis en tournée quand Antoine n'était pas là, qui sont de tous les rassemblements, qui ont l'habitude de jouer en équipe de France. Sur son entrée la semaine dernière, même si le score était déjà large, Baptiste Couilloud a été plus qu'à la hauteur. Maxime Lucu prend le relais sans arrêt sur les Tournois ou les tournées depuis deux ans. C'est quelqu'un qui compte pour nous, qui a une énorme maturité. On connaît ses qualités de réflexion ou dans le jeu au pied.

Paul Willemse a indiqué en ce début de semaine qu'il était pratiquement rétabli et qu'il était à disposition du groupe...

Déjà, c'est une très bonne chose que Paul revienne. Il tourne sur des vitesses aux alentours de 24 ou 25 km/h. C'est quelqu'un sur lequel nous avons compté depuis le début du mandat. S'il n'est pas là aujourd'hui, c'est simplement qu'il est sorti sur blessure. Sinon, il serait dans le groupe France. C'est une très bonne nouvelle de compter sur un joueur comme Paul et d'avoir la possibilité de le voir réintégrer l'équipe si nous avons une blessure. Mais avant cela, nous avons un groupe en place, qui répond présent. Tous les joueurs sont dans une cohérence sportive et une dynamique à la hauteur de nos attentes.

Vous avez sûrement regardé le match entre l’Afrique du Sud et l’Irlande. Vous attendiez-vous à un tel niveau d’intensité physique ?

Cette rencontre a été à la hauteur de ce qu’on attendait, d’une intensité rare sur toutes les phases de combat. Simplement à la hauteur de deux des plus grandes équipes mondiales, qui assument leurs positions. L’Afrique du Sud, avec un peu plus de réussite au pied, pouvait très bien l’emporter. L’Irlande a su relever le défi physique incommensurable qu’ont pu proposer les Sud-Africains. On se rappelle des stigmates de notre match face à l’Afrique du Sud à Marseille (en novembre 2022), c’est une équipe très solide qui cultive cette rage de vaincre. Mais les Irlandais ont été très valeureux et ont su relever ce défi pour l’emporter. On a regardé ce match bien sûr. Mais, très honnêtement, le focus est sur l’Italie. Il ne faut pas se tromper de chemin. L’expérience du passé, en tant que joueur ou entraîneur, nous ramène à la réalité. Le match capital pour nous aujourd’hui, c’est l’Italie. On espère en avoir deux ou trois autres derrière mais, sans celui-là, ils pourraient être regardés à la télé.