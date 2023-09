Blessé à la cuisse début septembre, Paul Willemse (30 ans) pourrait effectuer son retour dans le groupe France dans les prochaines semaines. Dans un podcast World Rugby, le deuxième ligne tricolore a donné de ses nouvelles, et parle "d'un retour d'ici une ou deux semaines".

Les nouvelles sont bonnes du côté de Paul Willemse. Blessé à la cuisse le 1er septembre dernier, le Montpelliérain voyait là sa participation pour la Coupe du monde fortement compromise.

Depuis, il n'avait pas pris la parole. Il s'est exprimé pour la première fois après ce pépin physique dans un podcast World Rugby. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont des paroles positives. "Je me tiens prêt à rejoindre l'équipe si besoin, le temps d’être remis sur pied, d’ici une ou deux semaines ça devrait être bon", avoue le deuxième ligne d'origine sud-africaine. Il a ensuite poursuivi : "Pour le moment, je suis à 70 % je dirais. Sur les semaines qui viennent, je vais m’assurer que tout va bien, et on verra ce qu’il va se passer."

Il devra remplacer un blessé

Bien évidemment, Willemse est l'un des premiers supporters des Bleus depuis le début de la compétition. Regarder ses copains à travers son écran, une chose qu'il a acceptée : "Je m’y suis fait. À chaque coup dur, au cours de ma carrière, je me suis toujours donné plusieurs jours pour digérer. Je mange pas mal sous le coup de l’émotion, donc je gère steak par steak." Le possible quart de finale des Tricolores (qui ne sont pas encore officiellement qualifiés) aurait lieu dans deux semaines et demie, ce qui laisse voir venir.

Pour rappel, pour que le champion de France 2022 revienne dans l'effectif du XV de France, il faut qu'un autre joueur déclare forfait. Pour l'instant, aucun joueur n'a déclaré forfait pour la suite de la compétition. Touchés face à la Namibie, Antoine Dupont et Paul Boudehent pourront revenir sur les terrains avant le 28 octobre, date de la grande finale. Le Rochelais postule même pour la rencontre face à l'Italie qui aura lieu le 6 octobre prochain.